“Esos no son juegos”: Usuarios critican la forma en la que Greeicy trata a su mamá

Greeicy Rendón está disfrutando a plenitud de su maternidad y todo lo que está implica. Y aunque a menudo comparte a través de sus redes sociales lo enamoradísima que está de su primogénito, como toda mamá primeriza también ha expresado que todo su tiempo ahora le pertenece a él.

Incluso, en varias oportunidades usuarios han criticado los “reclamos” que le hace la cantante a su hijo Kai, pero ella asegura que solo es humor. Asimismo, en las últimas horas mostró que su mamá la está ayudando con los oficios del hogar para que ella pueda cuidar del bebé.

Si bien la famosa se mostró agradecida con su progenitora, hubo un detalle que le llamó la atención a algunos y no lo pasaron por alto: la llamó lambona.

Greeicy Rendón trató de “lambona” a su mamá

A través del formato de sus historias en Instagram, donde suma 21,2 millones de seguidores, Greeicy compartió un video en el que su mamá está dejando impecable su cocina. “Mija queda contratada, uy a profundidad... ¿Cuánto le debo señora?”, expresó la pareja de Mike Bahía mientras muestra el resultado de la limpieza de su mamá.

En la misma línea, la señora respondió: “¿Cuánto me va a pagar? Ya me ha dado mucho, que más que ser buena hija”. Por su parte, la intérprete dijo: “ooouhh tan lambona... como habla para las redes, diga la verdad que no me quiere”.

La cuenta en Instagram dedicada a los artistas colombianos, @rastreandofamosos, compartió la grabación y algunos usuarios condenaron que tratara así a su mamá. Mira la publicación:

“Lambona, no son palabras de juegos para una mamá”, “mmm esa no debe ser la expresión para la mamá, así sea jugando o de broma”, “fuera Luisa Fernanda o Yina que le dijera lambona a la mamá, ya estuvieran toditicos queriendo cogerla por el pelo” y “qué grosera es” son algunos de los comentarios en contra.

Sin embargo, otros usuarios destacaron que solo se trató de una broma y que todos alguna vez se han jugado así con su mamá sin ser faltas de respeto.

Greeicy explica por qué es “brusca” con su bebé

“Aquí, aprendiendo a malcriar bebés. ¿hum? ¿Mi tiempo qué? ¿Mi vida qué? ¿Ah?”, se preguntaba mientras le miraba al pequeño, que dormía en su pecho.

Greeicy no perdió tiempo y prefirió pronunciarse antes que dijeran que lo “trataba mal” o que no lo quería. “Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, porque yo amo a mi bebé”, partió diciendo entre risas.

Seguidamente invitó al bebé a que la defendiera de las críticas. “A ver diga: ‘yo tengo una mamá brusquita, porque ella me habla como si yo entendiera todas esas bobadas que me dice’. ¿Cierto que sí? Ay cochito, diga que sí, defiéndame. Pa’ que la gente sepa que nos amamos, ¿o no?”, dijo la intérprete.

“Diga pues algo, defienda a su mamá, de todas esas calumniadas que le están metiendo”, continuó Greeicy, quien está comprometida con Mike Bahía, su novio de toda la vida.