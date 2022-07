El ‘chichipato’ regalo que les dio Juan Diego Alvira a sus compañeros de Caracol

Generalmente, cuando alguien viaja lleva recuerdos a la oficina. Y Juan Diego Alvira estaba en Europa, de vacaciones con su esposa e hija. Y pues le reclamaron el “chichipato” regalo que trajo a sus compañeros.

En un país europeo se le vio tomando cerveza y comiendo costillas a la parrilla. Volvió el 21 de julio luego de darse un merecido descanso y pues en su programa lo recibieron con bombos y platillos. Y en el set, Alejandra Giraldo lo saludó así:

No es cualquier jueves: regresó mi compañero de fórmula. Mucha gente está aplaudiendo en la casa a esta hora”.

Alvira sólo le respondió con sarcasmo que era muy difícil levantarse a medio día.

Pero siguieron las burlas

El famoso Edward Porras también terminó “chanceándoselo”.

“Juan Diego, usted no tiene presentación. Le preparé una bienvenida de 63 hojas, pero ya no se lo voy a decir por la siguiente razón. Haga un itinerario cuando se va de vacaciones y cuente cuándo se va cuándo regresa porque me tenían… fue tal el punto de su ausencia que a Wilson Quimbay le tocó irse a contestar en recepción porque la gente estaba desesperada”, afirmó, aludiendo a cómo lo quiere su público.

Y Porras, luego, le recordó el “chichipato” regalo que les trajo.

“El colmo es que cómo es posible que nos llegue con un dulce de estos”, le dijo.

Alvira siguió respondiendo con más burlas hacia las burlas de sus compañeros, que se tratan de forma familiar y cariñosa.

“Ya le va a llegar la botella y lo demás. Lo que pasa es que el momento especial se demora. No hay que ser impacientes”.

Ahora bien, otra compañera que no pudo evitar saludarle amablemente y salirse de las líneas del noticiero fue la misma Pilar Schmitt.

Ella, sin ser tan burlona como sus compañeros, dijo que él “hizo falta”.