Le recuerdan a Daniel Samper Ospina cuando compartía fotos de modelos desnudas

Una vez más, Marbelle fue tendencia en las redes sociales por temas políticos. Esta vez la cantante impresionó a muchos apareciendo en el Centro Democrático para cantarle una serenata al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El periodista Daniel Samper Ospina también se unió a los usuarios que salieron a mofarse de la artista, pero le salió caro, pues ella y otros internautas le recordaron sus actitudes del pasado.

Daniel Samper Ospina fue director de la revista Soho entre 2001 y 2014, lo que le mantuvo en contacto con un sinfín de modelos nacionales, incluyendo las imágenes que eran “exclusivas” del medio fotográfico.

Asimismo, en capturas de correos electrónicos que ruedan en redes sociales se apreciaba su escasa ética y la forma despectiva en la que se refería a las modelos. Cabe destacar que Marbelle formó parte de un número artístico para Soho, en 2006.

“Ni se te ocurra, por nada del mundo, decir que te las mostré, pilas que me matan”, escribió para email que envió en 2011 a una persona que reconoce como su “mentor”. También usó frases como: “Están muy buenas”, “de resto hay una marimacha” y finalmente “guárdame la espalda, tú no has visto nada”.

Así están “matando” a Daniel Samper Ospina en Twitter

Todo comenzó con un video que decidió publicar en redes sociales, como parte del contenido que difunde como youtuber. Bajo el nombre “#HolaSoyDanny”, el ex director de Soho, dijo: “A ver, antes de dormir, qué hay en las redes, ¿Esa es Marbelle?, ¿Canta?, ¿No se había ido del país?”.

Seguidamente, mencionó al expresidente Álvaro Uribe y editó el sonido real de la canción que canta Marbelle para colocar otro audio donde se escucha: “Usted es un mal hombre”. Para sellar el video, Daniel Samper Ospina opinó: “Pues bueno, muy bonita serenata, muy merecida”.

Reaccionando a la serenata de Marbella a Uribe… pic.twitter.com/vv5GAzpxWR — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 19, 2022

Por supuesto que Marbelle no pasó por alto la burla del periodista y le respondió: “Pero era feliz cuando se emborrachaba pidiéndome que le cantara y luego que fuera su portada más importante… a la vez que compartía con sus amigos los desnudos que nos hacía a todas”.

Y en otro trino, la cantante aseguró: “Has cambiado mucho. Eras más chévere cuando rogabas por tus portadas de Soho… mañoso”.

Pero era feliz cuando se emborrachaba pidiéndome que le cantara y luego que fuera su portada más importante… a la vez que compartía con sus amigos los desnudos que nos hacía a todas. 🥰 https://t.co/bQN68J91hi — MARBELLE (@Marbelle30) July 19, 2022

Las declaraciones de Marbelle hicieron que decenas de usuarios le recordaran a Daniel Samper Ospina cuando era director de la revista Soho y compartía desnudos de sus modelos. “Calladito se ve más bonito”, dice una famosa frase. Mira los tuits que le dedicaron:

Daniel Samper Ospina nunca ha entendido el país y vive de eso.



Qué daño hace el mal humor. — Perro de Páramo (@Perrodeparamo) June 29, 2022

Veo que Marbelle le mando su viajado a Daniel Samper Ospina... Porfin un duelo de igual a igual — Adonay Potente (@DanielGut_Mejia) July 20, 2022

Golpe bajo de Marbelle al Vicky Dávila del humor colombiano, el gran Daniel Samper Ospina — Rodrigo Larrada (@Rodriguitolr) July 20, 2022

Daniel Samper Ospina, siempre ha sido un enfermo sexual, eso no tiene discusión. — RubénBCruz (@CarretaALaLata) July 19, 2022