Le haya sido infiel o no, Greeicy ya dejó claro que perdonaría los ‘cachos’ a Mike Bahía

El revuelo mediático de los supuestos ‘cachos’ de Mike Bahía a Greeicy comenzó con una “influencer” peruana llamada Betty Casas, quien publicó en sus historias de Instagram (con amigos exclusivos) una lista de artistas con los que se ha besado y donde apareció el nombre del cantante.

Como era de esperarse, la imagen se difundió fuera del círculo amistoso y los rumores de infidelidad comenzaron a correr como insectos recién rociados de “baygon”. Mientras tanto, Mike Bahía y Greeicy en casa dedicados a su hijo Kai.

#ESTENDENCIA | Mike Bahía • Greeicy

Porque este domingo se conoció una publicación en Instagram donde una chica de Perú llamada Betty Casas dice que en su Kiss List (lista de personas que ha besado) esta el cantante colombiano.pic.twitter.com/U6yc18TpZO — La Tendencia 🇵🇪 (@latendenciape) July 18, 2022

Horas más tarde, la misma usuaria debió salir a aclarar que todo se trataba de una broma y que desafortunadamente la traicionaron al reproducir un posteo confidencial. Cabe destacar que Greeicy ya venía causando polémica por el trato que le dio a su mamá en una publicación hecha en redes sociales.

“No entiendo todo el morbo que están creando de una simple broma que hice en ‘close Friends’, tengan cuidado con la gente en la que confían. Realmente mi última intención es que se armara todo este circo, porfa, eviten lanzar comentarios si no son cercanos a mí y ni me conocen”, escribió.

A pesar de toda la tramoya sobre la supuesta infidelidad, Greeicy Rendón ya dejó claro alguna vez que le perdonaría los ‘cachos’ a su prometido.

Esto dijo Greeicy cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad a Mike Bahía

A mediados de enero de 2021, durante una sesión de preguntas y respuestas que ofreció a sus fans en las historias de Instagram, la ahora madre de Kai se topó con la interrogante directa: “¿Le perdonarías los ‘cachos’ a Mike?”. Visiblemente dudosa, su primera reacción fue reírse.

Probablemente, lo haya dicho de la boca para afuera, pero en un principio parecía segura. “Yo creo que sí, llevo muchos años con él”, soltó la intérprete de Los besos.

Al cabo de unos segundos dio a conocer una Greeicy dudosa y capciosa. “Te estoy hablando de algo que no sé, porque si me ha sido infiel no me he dado cuenta”, dijo en aquel entonces.

Seguidamente, el artista apareció detrás de ella y logró observar la pregunta a lo que contestó: “Por supuesto”. Luego afirmó que ya le había perdonado una infidelidad y señaló a una de las tiernas perritas que sostenía en sus brazos.

Para finalizar el registro audiovisual, Greeicy continuó grabándose y miraba de un lado a otro en expresión pensativa. Desde los comentarios recibió algunos mensajes positivos, mientras que en otros le aclararon que una infidelidad no se perdona.

“Yo siendo él nunca te sería infiel”, “serle infiel a esta mujer sería muy difícil”, “¿Así de fácil se lo perdona?”, “¿Y dónde está el amor propio?” y “¿Después de Greeicy qué hay?”, fueron algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

