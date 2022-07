Si no causa lástima, no pasa: polémica en las audiciones de ‘La Voz Kids’

El formato de ‘la Voz’ ha estado presente en la televisión colombiana desde hace ya algunos años, y en diversas versiones. Ahora, el turno es para la versión infantil de la franquicia para ser transmitida a través del Canal Caracol.

Pero no todo está pintando de buen color para la nueva temporada del programa de canto, ya que su presentadora principal, Laura Acuña se ha visto involucrada en un escandalo que la asocia con lavados de dinero.

La presentadora aparte de ser acusada de enriquecerse ilícitamente a costa de la peluquería del fallecido estilista, Mauricio Leal, su esposo Rodrigo Kling haría parte de este mismo circulo de corrupción.

Ahora, el formato se está poniendo color de hormiga debido a un rumor que ha empezado a correr a traves de las redes sociales, donde se asegura una condición que los participantes deben tener para poder pasar a la segunda fase de las audiciones.

Los concursantes ‘deben dar lástima’ para poder seguir en competencia

Por medio de las plataformas digitales empezó a viralizarse un rumor en la que se revelaba que al momento en que los concursantes quisieran pasar a la segunda fase de las audiciones en la competencia, debían contar alguna historia triste o que diera lástima, como requisito para avanzar.

Un usuario en la red social de Twitter publicó un mensaje que decía: “A mi me contaron de alguien que no pasó a las audiciones a ciegas, después de que dijo que no tenía una historia triste para contar”.

Inmediatamente varios empezaron a secundar esta opinión, y afirmaban que no era la primera vez que este rumor corría por las redes sociales.

Este es un común denominador que siempre suele verse en este reality, y es que aparentemente se busca que la persona tenga ‘un caso de vida triste’ para poder apelar más al público, a la audiencia y al panel de jurados.

Este es el mensaje que encendió la polémica sobre las audiciones del programa de música en Twitter:

A mi me contaron de alguien que no pasó a las audiciones a ciegas, después de que dijo que no tenía una historia triste para contar — Camilo (@_Duendecito) July 19, 2022

Su presentadora también se encuentra salpicada en líos legales

“La fiscalía sostiene que el estilista Mauricio Leal se encontraba lavando dinero. Lo que no puedo sacarme de la cabeza era su amistad y negocios con Laura Acuña, cuyo esposo fue denunciado por lavado de activos y meses después su denunciante fue asesinado”, escribió.

Él cuenta en video que Carlos Peña, quien trabajaba con Rodrigo Kling, denunció que este lavaba dinero y que incluso lo vio viajando en el avión del narcotraficante “Chupeta”. Además, tenía peluquerías. Y que tenía varios bienes a nombre de Acuña. Días después, contó Villanueva, fue asesinado.