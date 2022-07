Le recuerdan a Laura Acuña “lo mala persona” que ha sido por vínculo con negocio de Mauricio Leal

Al caído, caerle. Y debido a la denuncia del activista Alejandro Villanueva, en la que involucra a Laura Acuña y a su aún esposo Rodrigo Kling con el lavado de dinero de la peluquería de Mauricio Leal, le están sacando a la presentadora de “La Voz Kids” todos los trapitos al sol.

Le recuerdan el episodio (montado, claro, por ella misma, o eso fue lo que quiso establecer como versión oficial) con una manicurista en la peluquería de Norberto, que fue escándalo nacional ya hace más de 10 años. De hecho, decían, ya era conocida en la peluquería por tratar mal al personal.

En 2011, un cliente la grabó mientras insultaba a una manicurista. Le gritaba a la joven: “si tienes otro turno, por qué me estás haciendo todo rápido y de afán”. Pide cambio de trabajadora, mientras esta tiene la mirada baja. Fuera de eso, pone queja con el administrador sobre el pésimo servicio.

El video fue uno de los primeros que se hizo viral, para entonces. Todo trascendió más allá de la pantalla chica y ella dijo que todo era parte de una broma. Hizo un video con Norberto, acompañada de la trabajadora (incómoda ante la cámara).

Acá, el video de tal momento, porque recordar es vivir:

Pero este sólo fue uno de los episodios...

A Laura Acuña, en su largo paso por “Muy Buenos Días”, con el fallecido Jota Mario, se le achacaron varias salidas de sus compañeras. De hecho, Carolina Cruz contó que no eran amigas. Esto, luego de que renunciase en 2006. La acusaron de provocar su salida.

Juan Diego Alvira, de todos modos, le preguntó en entrevista por esa rivalidad, porque decía que hasta se daban codazos.

Así le contestó Carolina Cruz.

“Mira, no. Siempre se ha tejido como un tema de chismes y un lleva y trae alrededor de eso. Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente, jamás tuvimos un sí, jamás tuvimos un no, nunca una pelea, nunca un encontrón, nada”, expresó.

Pero dejó claro que no eran amigas:

“Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somos amigas”.

“Hay personas con las que tú empiezas a trabajar, a generar una amistad, una muy bonita amistad, y hay personas que son compañeras de trabajo y ya. Entonces, yo creo que la gente, al ver que no éramos amigas, pues como yo con Andrea o yo con Yaneth, pues la gente empezó a pensar que lo que había era una rivalidad o un odio, o rabia, o que había pasado algo entre nosotras y nunca jamás pasó nada”, expresó.

Esto, para continuar:

“Lo que pasa es que yo siento que uno no puede ser amigo de todo el mundo porque no todas las personas vibran en la misma forma que está vibrando uno y eso no está mal, entonces la gente como no nos ve juntas, como no nos ve parchadas, entonces la gente piensa: se detestan”, dijo ella.

Aclaró también que no fue por culpa de Laura que se fue.

“Yo no me fui de RCN por culpa de ella como mucha gente lo dijo. Yo me fui de Muy Buenos Días porque ya quería hacer otra cosa, yo me fui de RCN porque quería buscar otra cosa, no fue por culpa de ella, que la gente también lo dice y lo repite, y no es una realidad y no es cierto”, aclaró.

También se le acusó de hacer sacar a Milena López, pero esta aclaró que nada de eso era cierto.

Sin embargo...

Dicen que con Jessica Cediel sí que no se puede ni ver. Con Mabel Cartagena sí, a pesar de que también se llevaron pésimo. A Acuña la acusaron de hacer echar, en teoría, a todas sus compañeras.

Pero en un reto hecho el año pasado, de AutoStarTV, le preguntaron si prefería a Jessica o a Carolina, pero guarda silencio y dice que prefiere a Milena López.

Ahora bien, en el portal de la Negra Candela en Candela Estéreo, también se reveló hace poco que era impotable con la gente del Canal Caracol. Se dijo que los empleados le tenían “pavor”, aunque ‘La Red’ entrevistó a gente del canal y todos hablaron bien de ella.