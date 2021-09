En el 2005 Laura Acuña alcanzó la fama luego de que ingresara como presentadora al mañanero de Muy Buenos días, junto a Jota Mario Valencia y Yaneth Waldman. “No somos amigas”: Carolina Cruz sobre Laura Acuña

Desde ese momento su figura se hizo pública; sin embargo, no todo era color de rosa. Al parecer para ella fue muy difícil acoplarse a sus compañeras.

Pese a que no era la primera vez que presentaban frente a cámaras cuando Carolina Cruz entró a apoyar a los presentadores se empezaron a levantar los rumores sobre lo difícil que es trabajar al lado de la bumanguesa.

Pues al parecer aunque las dos modelos se encontraban en su mejor momento fue la consentida de Jota Malaurario quien se mantuvo en el puesto, por lo que luego de cinco años Cruz decidió salir del programa.

Es por eso que empezaron a circular los rumores que entre ella y Laura Acuña existía una supuesta rivalidad por la que una de las dos tuvo que abandonar el espacio.

Hace algunos meses el presentador y reportero de Noticias Caracol, Juan Diego Alvira, invitó a su compañera del canal Carolina Cruz a las entrevistas que realiza en su cuenta de Instagram y que ha titulado “En la mira con Alvira”.

Alvira lanzó le preguntó Cruz cuál era su relación con Laura Acuña, pues en el gremio se escuchaban varios rumores de una fuerte rivalidad, “por poco y se mechonean”, dijo el periodista.

Para poder poner fin a los rumores, Cruz fue enfática en afirmar que nunca han tenido problemas.

“Mira, no. Siempre se ha tejido como un tema de chismes y un lleva y trae alrededor de eso. Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente, jamás tuvimos un sí, jamás tuvimos un no, nunca una pelea, nunca un encontrón, nada”, señaló Cruz.

Además agregó que agregó: “Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somos amigas”.

Sin embargo, luego algunos años en el que, al parecer, no estuvieron en contacto hizo que la relación poco a poco fuera mejorando.

Es por eso que luego del nacimiento de Matías y Helena, los hijos de Cruz y Acuña, respectivamente mostraron su lado más maternal.

Incluso Carolina ha llegado a comentar que tanto Acuña como su pequeña son unas “muñecas“, así quedó registrado en una publicación.

“Lo que pasa es que yo siento que uno no puede ser amigo de todo el mundo porque no todas las personas vibran en la misma forma que está vibrando uno y eso no está mal, entonces la gente como no nos ve juntas, como no nos ve parchadas, entonces la gente piensa: se detestan”, agregó Cruz.

Para finalizar dijo que la “magia de la televisión” y ese formato de programas matutinos, es que les permite a las personas establecer cierta relación con los presentadores y por eso se imaginan algunas situaciones que no resultan ser ciertas.