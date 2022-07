“Divina”: Francia Márquez enloquece a las redes con espectacular vestido que usó en embajada gringa

El diseñador de los vestidos de Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, Esteban Sinisterra (Esteban African), llegó a las páginas del prestigioso periódico The Washington Post. Y el talentoso artista sigue haciendo historia al también diseñar los impactantes looks de la ex candidata, ahora funcionaria pública.

Esto se vio con uno de los vestidos que usó ella en la Embajada de Estados Unidos. Este, de escote, con una especie de arreglo halter en el cuello y blanco, también tiene estampados africanos en colores rojo, amarillo y azul. Lo usó con una ruana azul oscura que se le ha visto ya en más de una ocasión.

La vice posteó el registro de esta reunión en su cuenta de Instagram:

“Junto a Álvaro Leyva Durán nos reunimos con Francisco L. Palmieri, Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y su equipo de misión. Avanzamos en un diálogo constructivo en materia de paz, política de drogas, ambiente, inclusión y migración. Agradecemos su amable atención y disposición”, expresó, posando con los funcionarios mencionados.

También se ven algunos apartes de la reunión.

“Me encanta”

La vicepresidenta, claramente, ha generado bastantes halagos. No sólo porque ya se le encuentra trabajando y generando reuniones con varios sectores claves de la sociedad colombiana, sino por su peinado y vestido, al que sus seguidores políticos y en la web encuentran sencillamente encantador.

“Que vice tan linda y original, gracias a Dios.❤️🇨🇴🕊”, “Divina!!! Me encanta tu peinado 😍 además gracias por llegar a poner orden”, “Que elegancia la de Francia 😍”, son algunos de los comentarios que le dicen a la vicepresidenta.

Sin embargo, Francia no se ha librado de ese oscuro y sempiterno racismo que siempre ha existido y existirá en este país. Por sus looks la siguen señalando de forma clasista y racista, cuando el país es más diverso que su concepto señorial de moda.