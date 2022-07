“Aunque la mona se vista de seda...” los clasistas comentarios hacia looks de la vicepresidenta Francia Márquez

Gracias a la llegada del diseñador de las prendas de la vicepresidenta electa Francia Márquez, Esteban African (Esteban Sinisterra) llegó al Washington Post, y debido a esto, los looks de la vice se han hecho virales. Esto no ha impedido que los comentarios clasistas a hacia su persona sean una constante en este país.

Desde los inicios de su candidatura, la vicepresidenta no ha sido ajena al sinfín de críticas y comentarios en contra de su aspecto físico y de la ropa que usa, y para nadie es un secreto que una de sus más fuertes contradictoras ha sido Marbelle. Se sabe hasta estos momentos, que, debido a sus palabras de enorme calibre, ahora deberá rendir cuentas a la justicia por cometer crímenes de discriminación en contra de la mandataria.

Pero esto no es nuevo en este país. Colombia tiene un gran historial de ofensas en contra de las minorías, y el que alguien como Francia Márquez haya dicho que a muchos les duele que ‘alguien que puede ser perfectamente su empleada de servicio podría llegar a ser su vicepresidenta’, fue el claro ejemplo de cómo estas palabras se cumplieron.

A toda mujer en política, con cierta posición y cierta plataforma y que es pura moda, le han hecho la misma pregunta: “¿te pagas tú misma tu ropa?”. Porque qué temor que use los dineros públicos para eso, cual María Antonieta de Francia . Y al saberse que Francia Márquez sí que lo hace pero desde sus recursos, las reacciones enardecidas de muchos opositores hacia ella no se han hecho esperar.

Cómo una mujer negra y líder social puede, como cualquier hija de vecino que puede comprar piezas de diseño de autor, simplemente usarlas. Ah, y de su propio bolsillo (¿pero de dónde? ¿ella? no puede ser, piensan muchos).

Aún así los comentarios no se detienen, y tras conocerse que su diseñador personal fue entrevistado para uno de los medios de comunicación norteamericanos más importantes, las críticas en contra de su apariencia no se han hecho esperar, demostrando una vez más que el racismo es un tema que no debe tomarse a la ligereza en este país.

Por medio de redes sociales, la mandataria ha sido atacada con comentarios bastante despectivos, clasistas y racistas, que demuestran todo lo que falta por trabajar en este país.

“La fealdad no se quita”, “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, “es una pena que haya nacido así y su cara no la pueda cambiar”, “Tras de palenquera y negra, también es una bruja, lindo así no?” entre muchos otros.

Colombia necesita con urgencia empezar a romper sus patrones de racismo, porque guste o no, las vidas negras importan, y la segunda cabeza al mando de la nación es una mujer afrocolombiana; esto ya deja mucho que decir sobre un país que en verdad busca un camino mejor en sus años venideros.

A continuación, algunos de los racistas comentarios contra la vicepresidenta Francia Márquez:

Comentarios contra Francia Marquez (Facebook)