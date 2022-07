“Superdivinas”: Paola Jara y su hermana derrochan belleza en Estados Unidos

Paola Jara es una de las artistas colombianas que más se ha destacado en la actualidad con su talento, carisma y belleza. La cantante, quien el pasado 14 de mayo contrajo matrimonio con Jessi Uribe, es sumamente activa en sus redes sociales, en especial en Instagram donde acumula 6 millones de seguidores y con quienes comparte a menudo de su vida personal y profesional.

De hecho, un seguidor puso en duda que estaba enamorada de su esposo debido a las pocas publicaciones que hace junto a él, en comparación con todas las que Uribe comparte. Sin embargo, el intérprete reconoció que él sí es “tóxico”, a diferencia de ella.

Por otro lado, hace un par de días la famosa de 39 años arribó a los Estados Unidos para iniciar la gira ‘La Conquista’ junto a su pareja. Ambos se han mostrado muy emocionados por llevarla a cabo y dejar el nombre de Colombia bien en alto.

Paola Jara y su hermana conquistan las redes

A través de su perfil en Instagram, Paola Jara compartió un video en formato de ‘reel’ junto a su hermana, María Alejandra Jara derrochando su belleza. En la grabación de pocos segundos, las hermanas Jara aparecen luciendo unos hermosos vestidos de color negro y caminando en el estacionamiento de un centro comercial.

“Ella y yo. Te amo, ‘mafita’ #nucitas”, escribió la famosa en la descripción del ‘reel’ que hasta el momento lleva más de 63 mil ‘likes’ y decenas de mensajes positivos, sobre todo resaltando la belleza y estilo de ambas.

“Son divinas las dos, bendiciones”, “ay no, qué bellezas”, “son unas reinas”, “llevando al país en alto como siempre”, “qué hermosas se ven las dos, Dios las bendiga y siempre estén junticas” y “amé sus pintas”, son algunos de los mensajes que quedaron plasmados en el post.

Te puede interesar: Nada de llaves: Paola Jara mostró el método de seguridad para abrir la puerta de su casa

Por qué Jessi Uribe intentó olvidarse de Paola Jara alguna vez

Cuando estaban promocionando el tema Como si nada, el de Bucaramanga le insistía e insistía en darse un beso, pero ella no paraba de negarse.

“Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada”, contó Jessi Uribe, según reseña El Espectador.

Tras ese episodio el cantante compuso el tema Prohibido enamorarse y dejó claro que la escribió pensando en Paola Jara. En un extracto del tema dice: “Pueden pasar dos cosas, que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.

Pero otros versos, Jessi Uribe confiesa que intentó olvidarse de Paola Jara al notar que su amor no se concretaba, pues ella le negaba los besos.

“He decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste”, expresa la canción.