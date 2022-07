Jessi Uribe confesó que es tóxico con Paola Jara: “y de malas”

Jessi Uribe y Paola Jara se han consolidado como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, hasta ahora. Tras un noviazgo de dos años, el pasado 14 de mayo se dieron el “sí” en una boda de ensueño que se llevó a cabo en Barranquilla.

Asimismo, cada vez que aparecen juntos se nota lo ‘tragados’ que están uno del otro y que su día a día parece la continuación de su luna de miel. Recientemente, el cantante realizó la dinámica de preguntas y respuestas en sus historias en Instagram y reveló un curioso detalle de su relación: se considera tóxico.

Jessi Uribe reconoce que es tóxico

“¿Tóxico o enamorado?”, escribió en la cajita de preguntas con su perfil de fondo donde muestra que en sus últimas tres publicaciones está besando a la cantante. El intérprete de Dímelo en la cara mostró algunos mensajes en los que sus usuarios resaltan lo derretido de amor que se ve por su esposa, sin embargo, hubo uno que le dijo: “Enamorado solo, porque ella no sube casi nada”.

Jessi Uribe no se quedó callado y le respondió: “Ella no es tóxica, yo sí y de malas. Le dedico esta todos los días: mi debilidad”.

En la misma línea, considerarse tóxico por el hecho de exhibir con orgullo su relación sentimental no sería el término más adecuado. Según el Instituto Europero de Psicología Positiva (IEPP), “una relación tóxica es una relación destructiva, que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas le está generando cierto daño o malestar”.

Por otro lado, Paola Jara efectivamente no suele compartir tan seguido fotos junto a su pareja en plataformas digitales, pero esto no quiere decir que no está igual de enamorada que él. Las redes sociales han distorsionado mucho las relaciones sentimentales con argumentos como este: “Si no me publicas, no me quieres”.

Jessi Uribe se roba las miradas con relajada pinta

Actualmente el artista está de gira musical y ha visitado varios países cantando su música. Asimismo, recientemente compartió una postal tras presentarse en Canadá que dejó a más de una enamorada.

“Un hermoso día y show en Montreal, Canadá, hoy nos vemos Toronto”, escribió Jessi Uribe en una publicación en Instagram donde muestra que antes de el concierto tenía puesto un short y franela de color marrón. Con la pinta lució muy guapo.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer. “Cosita bien hecha”, “qué bello ese hombre, se te quiere un montón y se te admira. Muchas bendiciones y éxitos”, “estoy enamorada mal”, “eres el amor de mi vida” y “qué suerte tiene Paola Jara”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación que hasta el momento suma más de 30 mil ‘likes’.

Recordemos que, durante su luna de miel, el cantante compartió en sus redes sociales una fotografía donde deja ver su lado más sexy y que encantó a sus fans, incluso algunas manifestaron querer estar en los zapatos de Paola Jara.

Recostado en un sillón, cerca de las aguas cristalinas Maldivas y cubriendo su rostro del potente sol, Jessi Uribe mostró su cuerpo bronceado, dejando sin aliento a más de una. El popular cantante colombiano de inmediato se llenó de piropos por parte de sus seguidoras.