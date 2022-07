Antonio De la Rúa, el otro gran amor de Shakira que también le quiso sacar plata

Shakira es una de las artistas más exitosas a nivel mundial, su talento es innegable y sus atributos físicos tampoco. Sin embargo es una mujer que no ha tenido suerte en el amor. Tras 12 años de relación sentimental y dos hijos en común, en las últimas semanas oficializó su separación de Gerard Piqué por infidelidad.

Y ahora lo que más le importa a la cantante es su futuro, pues están de por medio Milan y Sasha, de quienes pide la custodia legal para poder mudarse con ellos a los Estados Unidos y dejar atrás su vida en España. Sin embargo, el futbolista se ha negado a dejar ir a sus hijos por lo que la famosa le está ofreciendo una jugosa cifra para que ceda.

Del mismo modo, con esa exhorbitante suma de dinero el deportista podría solventar la deuda que tiene con Hacienda. Incluso, en su búsqueda de poder iniciar una nueva vida junto a sus hijos, Shakira hasta le ofreció pagarle cinco viajes en clase privada, con alojamiento incluido, para que los visite cuando quiera.

Es imposible no pensar que Piqué lo que busca es beneficiarse de la fortuna de su ex. Sin embargo, él no es el único que lo ha hecho, pues Antonio De la Rúa no se quedó atrás.

Las millonarias demandas de Antonio De La Rúa contra Shakira

Shakira y Antonio De la Rúa tuvieron 11 años juntos, y dos de los temas más icónicos de la artista: Día de enero y Underneath Your Clothes, fueron inspirados en el amor que sentía por él. No obstante, en el 2011 pusieron punto final a su noviazgo, aun y cuando los rumores de boda estaban en el tapete.

“Vemos esta separación como temporal y como un tiempo de crecimiento individual, mientras continuamos siendo compañeros en nuestros negocios y vidas profesionales”, afirmó Shakira en un comunicado en aquel entonces, según reseña Infobae.

Unos meses más tarde el abogado intentó congelar los bienes de una cuenta bancaria que tenía la artista en Suiza, pero no lo logró. Después presentó una demanda en Los Ángeles, debido a que según De la Rúa fue consejero de negocios de su novia y eso la llevó a ser tan exitosa, así que le correspondía una compensación económica por eso, sin embargo, tampoco ganó esta batalla.

Pero esto no quedó así. El argentino demandó nuevamente a la colombiana en Nueva York, esta vez exigiendo 100 millones de dólares como compensasión por ayudarla en su carrera musical. De La Rúa pedía que, de las ganancias que hasta el momento tenía la cantante y las futuras, se le entregara un porcentaje.

Por fortuna, Shakira tenía un correo electrónico con el que comprobó que su propio ex aseguraba que no tenía nada que ver con sus negocios y un contrato firmado por ambos, con el que se estipulaban las obligaciones financieran si terminaban su relación.

