Descubrieron el lugar donde Juan Diego Alvira se encuentra de vacaciones

Los televidentes del Noticiero del Canal Caracol, sin duda alguna han extrañado al presentador de cabecera Juan Diego Alvira, quien no ha vuelto a aparecer en el matutino. Incluso, también borró su rastro de las redes sociales. Muchos han estado preguntándose por su paradero, pero lo cierto es que se encuentra en excelente estado, ya que se ha dado unos días de descanso junto a su familia.

No han sido muchas las publicaciones que ha hecho de sus días de descanso bien merecidos. El presentador solo ha subido algunas fotos y dos videos. Pero en ninguno se ha dado a conocer el lugar en que se encuentra. Y aunque ´prometió´ contar sus aventuras, a este momento no ha contado ninguna de sus hazañas:

“Muchos me han preguntado: ‘dónde está’, ‘por qué no está dando las noticias’. Este despeluque podría ser un indicio, o esta barba, pero les tengo una extraordinaria sorpresa. Voy a estar contándosela en mis redes. Vienen una serie de episodios que les van a mostrar en qué ando, en qué andamos, porque no puedo vivir sin mis Marías. Ya les iré contando”.

Mientras esperan conocer que, de las vacaciones, los seguidores del famoso han buscado pistas de donde está, con las escasas imágenes. Y, de hecho, ya muchos creen saber en qué lugar se encuentra.

Juan Diego Alvira se encuentra de vacaciones en Europa

Juan Diego subió a sus redes una imagen con comida. Perolo que terminó por llamar la atención fue que el plato que tenía el alimento tenía escrito lo siguiente: “Hotel – Brauerei – Biergaten”.

Además, también se le vio una foto de una cerveza que tenía un portavasos con las palabras: Kaltenhauser botschaft. Con esto dejó claro que se encuentra en un país en el que se habla el idioma alemán.

Pero, haciendo un poco más de investigación, las palabras Kaltenhauser botschaft hacen referencia a una cervecería localizada en Viena, Austria. Incluso, al buscar fotos en Google, aparecen imágenes parecidas a las subidas por el presentador. Curiosamente, esta cervecería está conectada a un hotel que en su página web y redes se describe como “Hotel – Brauerei – Biergaten”, al igual que la descripción de la foto del periodista.

Además de todo esto, el presentador también posteó a sus redes un video haciendo ejercicio y asegurando que había sudado bastante por el clima. Y precisamente, Viena se encuentra en este momento en la estación de verano, con temperaturas que han superado los 25 grados en los últimos días.

Este es el video de Juan Diego Alvira que subió en redes sociales, que terminó por relevar el lugar donde el actor y su familia se encuentran en los momentos: