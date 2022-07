Aida Victoria Merlano difunde ecografía de sus glúteos para demostrar que no tiene biopolímeros

Cuando se trata de la imagen de su cuerpo, Aida Victoria Merlano es sumamente delicada, pues constantemente asegura que lo cuida con ejercicios y todo tipo de tratamientos estéticos tópicos, como cremas, aceites y demás remedios naturales. De hecho, hace algunas semanas se autollamó hembrón ante la indecente propuesta de un usuario.

Pero ahora la joven modelo está indignada por un comentario que llegó a sus redes sociales. Según cuenta ella misma, esta persona le consultó cuándo se practicó la cirugía de biopolímeros y qué especialista se la hizo, una pregunta que no toleró y que decidió responder con evidencias.

Asimismo, aclaró que el tratamiento estético que sí se hizo son los hilos de PDO (Polidioxanona) que se encargan de levantar los glúteos, mas no agrandarlos. Aquí la explicación médica, según el portal español Beauty Med.

“Alguien con la intención de desprestigiar a quien me puso los hilos dijo que yo tengo biopolímeros. Cosa que es mentira porque son hilos, no ninguna sustancia inyectada”, escribió para una historia de Instagram que se difundió rápidamente.

Aida Victoria Merlano se hace una ecografía de glúteos para demostrar que no tiene biopolímeros

Tal como lo había prometido un día antes, que se practicaría una “ecografía de tejido blando”, la famosa compartió la imagen del examen en su cuenta oficial. También añadió un reflexivo mensaje donde refutó la idea de que las mujeres se pongan biopolímeros.

“Normalmente nunca le doy importancia a lo que la gente piense o a si me atacan o no; pero hace 1 semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolímeros y que quién me los había puesto”, partió diciendo Aida Victoria Merlano.

Seguidamente señaló que dicha pregunta pudiera tener una doble intención. “Cosa que me hace pensar que alguien que me acuse de “tener y promocionar” biopolómeros, no solo puede desencadenar en ataques, sino que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas”, explicó.

Para finalizar su mensaje, la influencer dejó una valiosa reflexión: “No olviden que ‘lo esencial es invisible a los ojos’, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”.

Acusaron a Aida Victoria Merlano de ser la amante de Gerard Piqué

La creadora de contenido digital se encontraba respondiendo preguntas que sus seguidores le habían dejado en la ya muy conocida herramienta de la caja de ‘Preguntas y respuestas’, pero resaltó una que no solo le llamó la atención, además la hizo enojar bastante.

“¿Verdad que te comiste a Piqué?” fue la pregunta que le hicieron a la influencer, y Aída no pudo controlar su lengua, así que de manera muy jocosa dijo lo siguiente: “No joda, lo que me faltaba. Sí, Shakira y Piqué terminaron por mí”.

La hija de la senadora prófuga de la justicia no habló más del tema, pero si pasó un mal rato debido a esta incomoda pregunta que le hicieron, teniendo en cuenta que la modelo reside en Colombia, y la mujer señalada de haber sido la persona con la que engañó Piqué, a Shakira, es de procedencia española, más concretamente de la ciudad de Barcelona.