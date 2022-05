“Vieja Imprudente”: Aida Victoria Merlano reveló información confidencial de su pareja

Desde principios del mes de octubre del 2021, los rumores sobre un posible romance entre Aida Victoria Merlano y Naldy cuando la modelo fue elegida para protagonizar el video musical de la canción ‘Volverte a ver’.

A partir de allí, se conoció que la empresaria barranquillera y el artista musical quedaron flechados mutuamente y decidieron iniciar un romance ‘secreto. Aun así, ambos solían decir en las diferentes redes sociales que no fueron compatibles entre sí.

Pero las especulaciones sobre la veracidad de su romance se dieron hace algunos días, cuando Aida Victoria Merlano fue sorprendida por el cantante de reggaetón cuando este le propuso oficializar la relación, ubicando un cartel enorme en con la propuesta en una de las avenidas con mayor circulación de Medellín.

En el enorme afiche se puede leer el mensaje: “Aida Victoria ¿Quieres ser mi novia?”, y se podía ver un código QR, con el que, desde un inicio, no se entendía la función de este código en todo el asunto.

Al defenderse, terminó hablando más de la cuenta

Los cibernautas no creían que esto fuese cierto. Esto, ya que en varias ocasiones la propia creadora de contenido había asegurado que ‘las relaciones no eran para ella’. Incluso, se llegó a rumorar que Victoria sostenía un romance con el también creador de contenido digital, Yeferson Cossio.

“Es que yo siento que no estoy hecha para las relaciones… Yo odio tener que dar explicaciones, odio compartir mis espacios y mi vida con una persona, odio tenerle que ver la cara a esa persona todo el tiempo”, expresó la barranquillera.

En ese momento, al estarse defendiendo de los rumores que circulaban respecto a su presunto romance, uno de sus seguidores le dejó un comentario en la herramienta de ‘Preguntas y Respuestas’, en Instagram.

“Pensé que iba a sacar canción”, fue el cuestionamiento que se le hizo, y terminó por hablar de más. La creadora de contenido reveló que su novio no puede sacar música ya que cortó relaciones con la disquera que se encontraba cobijándolo, y que, debido a eso, ella tuvo que viajar a Medellín para estar con él.

“No, de hecho la gente no sabe lo que hay detrás, Naldy ni siquiera puede sacar canciones porque rompió relación con su disquera (…). De hecho, esa fue una de las principales razones por las que volvimos a hablar, el man un día me llamó y me dijo que estaba pasando por un mal momento y que se sentía solo, por lo que yo me fui hasta Medellín”, expresó la influenciadora, hablando más de la cuenta.

Ahora no la bajan de chismosa

Gracias a haber comentado más de lo que debía, puesto que esta situación no era conocida hasta el momento, todos los comentarios se han volcado sobre ella y su falta de respeto por divulgar esta información ‘confidencial’, y han sido muchos los comentarios que le han hecho saber lo mal que estuvo este acto por parte de ella:

“Cuando uno ayuda a alguien o te cuenta una intimidad no hay necesidad de contarla por acá”, “Lo ví ,me gustó, me lo comí y lo dejé como a todos”, o también “A ella no le cuenten nada mendiga chismosa”

Este es el video donde Aida Victoria Merlano reveló información secreta de su actual pareja: