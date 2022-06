La tajante respuesta de Aida Victoria cuando le preguntaron cuánto cobra por un “delicioso”

Que no te confundan las sensuales imágenes que Aida Victoria Merlano publica en su cuenta de Instagram, porque no es Onlyfans ni Priv, sino puro modelaje. Lo cierto es que cuando se trata de intimidad sexual, la joven es muy delicada y hasta tiene preparada una tajante respuesta para quien quiera sobrepasarse.

Tal vez su reputación no está al tope en este momento, ya que aquel beso con Yeferson Cossio, por el que incluso debió salir a aclarar, no la dejó en buena posición. Recordemos que ese video filtrado se detonó como el posible motivo para que el creador de contenido terminara con Jenn Muriel... al menos la primera vez.

Pero desde las redes sociales demuestra que es una mujer que se da a valer y no tolera que cualquier usuario le venga con propuestas indecentes. Y así lo demostró en una de sus últimas apariciones.

Así le contestó Aida Victoria Merlano a un usuario que se sobrepasó con una pregunta

La modelo decidió conectarse con sus seguidores a través de una sesión de preguntas y respuestas. “Hablemos!!!”, les invitó para que interactuaran con ella. Sin embargo, uno de los usuarios se fue de largo.

“¿Cuánto cobras por hacer el delicioso?”, fue la vulgar e irrespetuosa consulta que le hizo un internauta que ella no decidió exponer públicamente. Tan solo se limitó a darle una merecida respuesta.

“Ay, mi vida, brincos dieras pa’ que yo ofertara ese servicio. Pero tú nutre tu intelecto, para que no tengas que acudir al dinero que seguramente no tienes pa’ levantarte una hembrota”, dijo Aida Victoria Merlano.

La cuenta @rechismes, dedicada a la farándula colombiana, captó el momento en las historias de Instagram y republicó el material que rápidamente se llenó de comentarios. Mira el video:

“Toma”, “hay quienes piensan que el pan lo tienen en la mano”, “me da impotencia ver esto”, “le buscan la lengua sabiendo cómo es”, “la gente tiene que dejar de ser tan atrevida”, “la amo, me encanta escucharla” y “bien dicho”, fueron algunas de las reacciones.

Otros usuarios no se tomaron a bien la historia de Aida Victoria y hasta afirmaron que ella misma se hizo la pregunta para relucir en redes. Incluso la llamaron “egocéntrica” por autollamarse “hembrota”.

Recordemos que hace algunas semanas, la misma influencer apareció en un video que ella misma decidió grabar y donde contó una situación delicada que estaba viviendo con un “líder social” al que llamó Cristian.

“Yo estaba pensando seriamente si venir y contar esto, pero tengo que hacerlo, porque yo no sé si el día de mañana se desencadene algo más grave y me parece mejor ser yo quien cuente estas cosas y corte esta vaina de tajo, sobre todo porque me siento muy ofendida y herida”, partió diciendo, entre lágrimas.

