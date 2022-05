Líder social que ayudó Aída Victoria Merlano ahora la tiene metida en terribles problemas

¡Tremendo lío! Un acto de buena fe por parte de Aída Victoria Merlano podría terminar exponiendo hasta su intimidad. La modelo e influencer apareció llorando en redes sociales para contar la situación que está viviendo con un líder social al que decidió ayudar después que lo tuvieran amenazado de muerte en Chocó.

“Yo estaba pensando seriamente si venir y contar esto, pero tengo que hacerlo, porque yo no sé si el día de mañana se desencadene algo más grave y me parece mejor ser yo quien cuente estas cosas y corte esta vaina de tajo, sobre todo porque me siento muy ofendida y herida”, partió diciendo Aída Victoria, entre lágrimas.

La famosa detalló que desde Chocó sacó a un líder social a quien identificó como Cristian. “Lo estaban amenazando, y en el momento en que me dijo eso yo me lo traje para Medellín. Le dije que se quedara en mi casa y que yo le iba a pagar su universidad”, apuntó.

Cabe destacar que Cristian no representa a todos los líderes sociales de Colombia, tanto a los que están luchando como los que han sido asesinados. Su oficio como “líder social” solo se le añade en este artículo por citar texualmente el relato de Aída Victoria Merlano.

Aída Victoria denuncia que Cristian está hablando mal de ella y teme que se filtren detalles íntimos

Durante su aparición, la joven contó que tras mudarse a Barranquilla con Cristian comenzaron a tener problemas de convivencia. “Cosas tontas como que dejaba los aires prendidos o agarraba cosas mías sin permiso, pero no un problema grave o trascendente”, aclaró.

Tras esta situación, Aida le comunicó que no estaban aptos para convivir y le pidió que se devolviera a la casa de Medellín. “Yo te apoyo con lo de la pensión, la universidad y listo, yo me quedo aquí en Barranquilla, hasta ahí todo bien”.

Seguidamente, y tras recibir consejos, la influencer le propuso que montara un emprendimiento con el que pudiera costearse su día a día y aportar dinero a su fundación en Chocó. Sin embargo, ella le continuaría ayudando con la universidad. Pero, según relata ella misma, esto no le gustó a Cristian.

“Resulta que esta persona se ha puesto a hablar mal de mí y se ha puesto a decir cosas que a mí me tienen ofendida y que son sumamente delicadas, cosas que a mí me pueden terminar metiendo en problemas a nivel mediático”, dijo Aída Victoria Merlano, nuevamente entre lágrimas.

“Varias personas me advirtieron que él está diciendo que yo lo había ayudado por rating y que lo había mandado para la mier**, cosa que no es verdad”, reiteró.

Aida Victoria, indignada: “Después que lo ayudé viene a decir que me ‘comió'”

Si bien su relato es valiente, un “video de respaldo” que ofreció @rechismes, cuenta dedicada a la farándula colombiana, deja detalles extraños entre ellos. Lo que parece un momento en el que Aida Victoria anuncia cómo va a ayudar a Cristian, termina en gestos muy confianzudos.

Justo después de afirmar que lo ayudaría con la universidad, Cristian la abraza con efusividad e incluso la lanza sobre una cama. Además, luego la abraza por la espalda con curiosa propiedad y hasta mete su cara en el cuello de la influencer. Lo cierto es que la imagen no favorece su denuncia.

El incluso, más adelante en el material, la famosa señala que el “líder social” podría arremeter contra su moral sexual. “Me contaron que él dijo que sabía muchas cosas de mí y que el día que él quisiera hacerse famoso saldría a hablarlas. Entonces qué va a pasar el día que esta persona se conecte en un en vivo o salga a hablar mal de mí”.

Asimismo, señaló: “Además de decir que lo mandé a la mier**, viene también a decir que me ‘comió’. A una persona a la que le tendí la mano y la ayudé de forma desinteresada viene a decir que me ‘comió’. O sea a jugar con mi moral sexual de esa manera. También habló otras cosas que ya comprometen vainas legales que son serias”.

Finalmente aclaró que eliminará de inmediato cualquier apoyo económico que prestaba a Cristian.

Las declaraciones completas de Aída Victoria Merlano: