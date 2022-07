“No sé qué dolerá más”: la tusa de Andy Rivera por el “nuevo amor” de Lina Tejeiro

La historia amorosa entre Lina Tejeiro y Andy Rivera llegó a su fin hace un tiempo atrás, sin embargo, todavía es muy comentada en el Colombia. Los famosos estuvieron juntos durante 8 años, y aunque las cosas dejaron de funcionar entre ellos, han regresado en varias oportunidades para intentarlo de nuevo.

Hace unos días atrás, Tejeiro se hizo tendencia en redes sociales al confirmar que a principios de años regresó nuevamente con el cantante de música urbana pero que nuevamente terminaron.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, aseguró la actriz en una entrevista que compartió en su canal de YouTube.

Por otro lado, muchos piensan que la intérprete estaría abriendo su corazón al amor nuevamente, pues la están relacionando con el influencer Juan José Duque, con quien ha tenido varias interacciones en redes sociales que han llamado la atención.

Esto al parecer tiene con el corazón roto a Andy Rivera quién llamó la atención de sus seguidores en Instagram con un video en el que se le ve entusado.

Así de entusado estaría Andy Rivera por Lina Tejeiro

Andy Rivera compartió una grabación en su perfil cantando con mucho sentimiento parte de una nueva canción que está por lanzar. “Si ya me olvidó yo por qué no la olvido, yo sé que lo que fue ya fue pero sigo pensando en lo que hubiera sido... ahora que está conociendo a alguien ya no me escribe ni un buenos días”, es parte de la letra.

“Pienso que este tema no debería salir… no se que dolerá más: pensar que ya no estaremos más con la persona que amamos o pensar que ya está en brazos de alguien más”, escribió en la descripción de la publicación por la que todos sus seguidores aseguran que es una indirecta bien directa para Lina Tejeiro.

De inmediato las reacciones no tardaron en aparecer, algunos identificandose con él, mientras que otros asegura que es simplemente publicidad. “Ufff directico”, “no estoy llorando, se me metió un recuerdo en los ojos”, “usted siempre dándole donde más le llega a uno”, y “deberías pensar en desearle toda la felicidad ya que no pudieron estar juntos por las razones que sean”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Cómo superó la tusa Lina Tejeiro?

Hace unos días, en una ronda de preguntas y respuestas en el formato de las historias en su cuenta Instagram, donde suma 9.5 millones de seguidores, a Lina Tejeiro le preguntaron “¿cómo superar una tusa?” y no dudó en hablar de su experiencia personal.

“Si les confieso, para mí todas mis tusas fueron muy difíciles de superar, obviamente la última fue una de las más difíciles porque fue la relación más larga”, partió diciendo, refiriéndose a su noviazgo con Andy Rivera.

Después, añadió que su consejo: “Llorarlo hasta que no duela más, y psicólogo, terapia para que el día de mañana puedas hablar sin dolor”. Sin embargo, algunos internautas consideran que todavía no ha superado al hijo de Jhony Rivera.