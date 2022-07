Ex de Jessi Uribe, Sandra Barrios, presume a su novio millonario

La ex pareja de Jessi Uribe sigue más enamorada que nunca de su novio. Instagram @sandrabarrios0328

No hay mal que por bien no venga. Luego de un tormentoso fin de relación con Jessi Uribe, con quien llevaba 10 años de amor y la llegada de cuatro hijos, la ex del cantante, Sandra Barrios, está viviendo momentos muy placenteros junto a su nuevo novio: Jorge Armando Espinosa.

Recordemos que su historia no es reciente, pues ambos de emparejaron en 2020. Sin embargo, el millonario hombre ha demostrado ser todo lo que la mujer quería y se merecía.

La relación de Sandra Barrios y Jessi Uribe terminó con especulaciones de infidelidad, pues ella misma afirmó que el intérprete de música popular la engañó con Paola Jara. Si bien él negó haber tenido un romance con la artista mientras estaba con su esposa, sí reconoció que se sentía atraído hacia ella.

Ahora que ha pasado el tiempo las piezas vuelvan a estar en orden, pues tanto Uribe como Barrios demuestran lo felices que son. Claro, a él se le nota por su repercusión como famoso, pero solo basta con dar un vistazo al Instagram de Sandra para confirmar que ella está más feliz que nunca.

Así presume la ex Jessi Uribe a su pareja

En apenas solo 10 días (16 de junio al 26 de junio), la mujer vivió dos fechas sumamente importantes para ella. La primera fue para celebrar el cumpleaños de Jorge Espinosa, a quien le dedicó un romántico mensaje acompañada de un beso.

“Bendito el día en el que naciste, bendito el ser que te dió la vida y bendito el día en que nuestros ojos se encontraron para escribir este nuevo capítulo en nuestras vidas”, fue parte de su escrito para la foto que ya suma más de 56 mil ‘likes’.

El hombre, quien también demuestra cuánto ama a Sandra Barrios, le respondió: “Amorrrr qué linda tú, sabes que llegaste para cambiarme la vida y mostrar el valor de una familia. Te amooooooo”.

Pero los festejos no quedaron allí, pues el 26 de junio se festejó el Día del Padre y nuevamente la ex de Jessi Uribe utilizó las redes sociales para homenajear a su pareja.

“Feliz día al papito de nuestra familia Jorge Espinosa. A ese hombre dedicado y cariñoso que me enseña cada día el amor incondicional hacia mí, mis hijos y tus hijas. Dios te bendiga vida mía”, expresó para la galería de imágenes.

De momento Paola Jara y Jessi Uribe no tiene hijos en común, pero el cantante ya afirmó estar dispuesto y que solo espera a que su esposa quiera sentirse lista. Ambos artista se casaron a mediados de mayo y tuvieron una fantástica luna de miel que, incluso, aún se siente en el ambiente.

Te puede interesar: Jessi Uribe confiesa que en una oportunidad quiso olvidarse de Paola Jara