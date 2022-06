Jessi Uribe confiesa que en una oportunidad quiso olvidarse de Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más estables del momento en Colombia, pues cómo no si recientemente se casaron y se fueron de luna de miel. Sin embargo, en una oportunidad no todo fue tan color rosa, e incluso el cantante pensó en olvidar a quien ahora es su esposa.

Recordemos que ambos artistas han sido blanco de incontables críticos, pues existen varias razones por las que los usuarios no perdonan que Paola Jara esté con Uribe. Además, muchos afirman que su relación nació bajo una infidelidad cuando el intérprete estaba casado con Sandra Barrios, pero esto nunca se confirmó.

Ahora que están juntos y al menos los ‘haters’ comienzan a aceptarlo, ambos se atraven a dar más detalles sobre cómo inició su historia de amor. Es allí donde el propio Jessi reveló que una de sus canciones estaba dedicada a ella, aunque la letra no es tan alentadora.

Por qué Jessi Uribe intentó olvidarse de Paola Jara alguna vez

Cuando estaban promocionando el tema Como si nada, el de Bucaramanga le insistía e insistía en darse un beso, pero ella no paraba de negarse.

“Estábamos de promoción y yo todo el tiempo le pedía un besito, solo quiero un besito, y no. Hasta que llegamos a un medio y yo le volví a pedir un besito y me dijo ‘no, porque nos podemos enamorar’ y yo ‘ay mari**, qué me acaba de decir’ me fui y no pasó nada”, contó Jessi Uribe, según reseña El Espectador.

Tras ese episodio el cantante compuso el tema Prohibido enamorarse y dejó claro que la escribió pensando en Paola Jara. En un extracto del tema dice: “Pueden pasar dos cosas, que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte, o me digas que no y me dedique a olvidarte”.

Pero otros versos, Jessi Uribe confiesa que intentó olvidarse de Paola Jara al notar que su amor no se concretaba, pues ella le negaba los besos.

“He decidido alejarme por temor a enamorarme, por qué tuve que verte, conocerte, fue pecado, mi corazón late fuerte. Que está prohibido enamorarse, que afectaría la tranquilidad, me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste”, expresa la canción.

Jessi Uribe va con toda y habla sobre tener hijos con Paola Jara

Hace algunas semanas, el artista de 35 años concedió una entrevista al programa La Red, de Caracol Televisión, donde habló maravillas sobre la relación que tiene con la de Apartadó.

“La paso delicioso con ella, no solo como pareja sino también como mi compañera de escenario. Cuando la veo en el ‘show’ y se transforma me enamoro más. Somos esposos, pero quiero ser novio de ella toda la vida”, epresó Jessi Uribe.

También se refirió a lo que su pareja le ha enseñado. “Gracias a ella yo ya pienso más las cosas para hablar y yo a ella le he ayudado a acercarse más a la gente en los conciertos. Somos una pareja hermosa”, reiteró Uribe.