No lo supera: La Liendra puso hasta a su mamá a opinar de su miembro

Cuando se filtró el video íntimo de La Liendra y Dani Duke, hace ya unos meses, los usuarios no paraban de criticar el miembro del instagramer. De hecho, en cada publicación le hacen al menos un comentario y hasta otros famosos de redes sociales como Nico Arrieta y Epa Colombia se atrevieron a opinar.

Y aunque ha expresado en varias oportunidades que ese tipo de mensajes no le afectan, y afirma estar seguro de su “tamaño”, tal parece que es todo lo contrario. El pereirano quiso abrir un nuevo debate en sus historias de Instagram y sucedió algo inesperado: puso a su mamá a opinar.

En una interacción con sus seguidores en las historias de Instagram, un internauta le hizo la pregunta exacta y él permitió que su mamá respondiera. ¡Vergüenza ajena!

Esto dijo la mamá de La Liendra sobre el miembro de su hijo

“¿La Liendra desde que nació ha tenido el pipí chiquito?”, le consultaron a ambos cuando descansaban en un sillón. Primero rieron ante la pregunta y después decidieron contestar.

“Madre, no, ¿Cierto que no? ni chiquito ni cuando eran grande”, fue lo que dijo La Liendra. Aunque no se entendió bien lo que quiso decir, él aclaró escribiendo: “Yo estaba hablando de la edad”.

Sin embargo, su mamá habló sin tapujos y esto dijo: “¡No! Ni chiquito ni grande, lo tiene más o menos”.

La Liendra y su madre desatados en risa ante la pregunta. Foto: Instagram @la_liendraa

Al influencer también le consultaron si peleaba mucho con amigos y conocido, a lo que su mamá reconoció que sí, pues no le gustaba que le llamaran “orejón”. “Sí, bastante, en la escuela y en la calle. A cada rato me ponían quejas”, sinceró.

Y finalmente le preguntaron a la señora si le pegaba mucho a La Liendra, pero él tampoco tuvo problemas para contestar. “Mi mamá me daba con lo que encontraba, era demasiado brava, hoy en día es que es un amor y ya no les pega, pero a nosotros nos dio reduro”, contó.

La Liendra confesando lo brava que era su mamá. Foto: Instagram @la_liendraa

Te puede interesar: “Desde pequeña le gustó la plata”: Dani Duke contó cuál es su sueño frustrado

El motivo por el que Dani Duke se enojó con La Liendra

Hace un par de días, La Liendra compartió una foto en sus historias de Instagram donde Dani Duke aparece sentada usando un bikini y dándole un beso. En la imagen no se aprecia el vientre plano que siempre suele exhibir la maquilladora, por el contrario, se le ve una pequeña pancita, por lo que se corrió el rumor que un bebé venía en camino.

Después, la famosa aclaró que sencillamente fue una posición que no le favoreció y aseguró que no está embarazada. Pero eso no se quedó ahí, pues culpó a La Liendra de confundir a sus seguidores compartiendo esa postal en sus redes sociales, cuando había muchas más donde ella se veía mejor.

“Con ese novio para qué enemigos... ¿Ahora sí le importa cómo salgo?”, partió diciendo la paisa mientras su pareja se reía y decía que eso era mentiras. “Las mentiras son suyas subiéndome con panza en sus fotos... ya no puedo respirar pues, en ese momento en la foto yo respiré y se me salió la panza”, respondió notablemente molesta.

Después le reclamó diciendo: “Claro, de todas las fotos lindas hermosas que teníamos usted decidió poner esa, la que yo salgo con panza. Definitivamente yo duermo con el enemigo”. Y para finalizar, Dani Duke le dejó una amenaza al pereirano. “Me voy a vengar Mauricio, voy a subir una foto suya bien feo, espere y verá... espere y verá que la gente me está viendo embarazada”, cerró.