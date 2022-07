El contrato ‘paila’ que tenía Santiago Alarcón en la ‘Hasta que la plata nos separe’ original

Santiago Alarcón es uno de los actores más reconocidos de Colombia y ahora gana bien. Y en sus inicios, más concretamente en ‘Hasta que la Plata Nos Separe’ no ganaba tan bien como ahora, y le tocó aguantar para ser el actor conocido que es hoy.

Hay que recordar que en la novela, el antioqueño hacía del amigo y abogado de Méndez, que tenía sus modos y patetismos particulares. Era un abogado más bien apocado, extremadamente formal y tímido que se enredaba con ‘La Pajarita’ y terminaba de pareja con la hermana de Méndez, interpretado por Víctor Hugo Cabrera.

Su personaje se llamaba Jaime y apareció en la novela que grabaron entre 2005 y 2006. Pero si bien Alarcón ganaba fama, no veía eso compensado en terrenos financieros.

Esto fue lo que contó al respecto

Lo entrevistó ‘Juanpis González’. Y pues le dijo explícitamente lo siguiente: “Era un actor reconocido, pero no tenía ni para pagar la luz”.

Y extendió su explicación a la participación en la novela. “Me pagaban por capítulo, pero no pagaban tan bien. La novela la escribía Fernando Gaitán y salió al aire muy rápido, entonces él escribía según lo que se veía y decía esto está funcionando, esto no y esto sí. Muchas veces no grabábamos con tanta intensidad porque no había libretos”, afirmó.

Ahora, con el pasar de los capítulos se hizo más conocido, pero esto tampoco le alcanzaba para mucho.

“Mi personaje tomó una fuerza que nadie esperaba, pero a mí no me pagaban. Yo no cerraba capítulo. Cuando uno graba por capítulo debe cumplir cierto porcentaje de las escenas del capítulo para que lo paguen, pero yo no lo lograba. No hacía más del 80 % y no recibía sueldo”, expresó.

Ahora bien, siguió saliendo hasta el final, comenzó a aparecer en medios, pero nada mejoró su situación.

“La gente me saludaba, pero yo no tenía plata. Una vez me tocó ajustar con monedas”, dijo, para concluir con una frase contundente: “La fama es una mentira”.

Acá la entrevista.