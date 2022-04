Dónde y cuándo se estrena “Hasta que la plata nos separe”, la nueva telenovela de Carmen Villalobos

Con las actuaciones protagónicas de Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, la nueva versión de Hasta que la plata nos separe está casi lista para su aterrizaje en la pequeña pantalla.

Tras meses de arduas jornadas de grabación en Colombia, Telemundo lanzó por redes sociales el primer avance de esta versión moderna de la ficción escrita por Fernando Gaitán el pasado 1 de abril.

En las breves pero intensas imágenes, se puede ver por primera vez en acción a los protagonistas de esta esperada producción de RCN Televisión y también se adelantan detalles de su estreno.

¿Qué revela el primer avance de Hasta que la plata nos separe?

El minitráiler de la comedia romántica nos presenta por primera vez a Alejandra Maldonado (Villalobos) y a Rafael Méndez (Martínez), dos personas de mundos totalmente diferentes.

Sin embargo, un accidente hará colisionar los distintos universos de los protagonistas. Desde entonces, ambos deberán permanecer unidos, literalmente, hasta que la plata los separe.

Carmen Villalobos en "Hasta que la plata nos separe" | Captura video

“Alejandra es una ejecutiva de lujo; Méndez un vendedor con mucho carisma que el destino cruzará por accidente”, se escucha narrar al comienzo del adelanto de apenas 45 segundos.

“El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aún no saben es que el amor no se compra ni se vende”, finaliza el narrador en off.

Sebastián Martínez en "Hasta que la plata nos separe" | Captura video

Cabe destacar que Villalobos y Martínez no estuvieron solos en este primer atisbo a las aventuras y desventuras que vivirán en el remake del teledrama de 2006.

A lo largo de la grabación promocional de esta cómica y accidentada historia de amor, estuvieron arropados por otros actores del elenco principal, como Gregorio Pernía.

¿Cuándo y dónde se estrenará Hasta que la plata nos separe?

Al final del tráiler, se adelanta que el teledrama se estrenará el próximo mes de mayo por la señal de la cadena Telemundo en Estados Unidos, pero no se precisó en qué fecha.

Asimismo, se espera que la historia llegué con pocas semanas de diferencia a la televisión colombiana por Canal RCN. Al finalizar su transmisión televisiva, aterrizaría en plataformas de streaming.

Por otro lado, en su perfil en Instagram, Carmen Villalobos también compartió el avance y comentó: “Les prometo que se van a divertir cuando conozcan a todo el elenco y sus maravillosos personajes”.

Como era de esperarse, el vistazo desató el furor de los usuarios en la red social, quienes no tardaron en manifestar su emoción por ver la producción.