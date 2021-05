Santiago Alarcón confesó que lo han dejado de contratar por sus “posturas políticas”

Desde el pasado 28 de abril, los colombianos empezaron a protestar en contra del Gobierno de Iván Duque. En este sentido, cientos de artistas tanto nacionales como internacionales se han pronunciado sobre la situación, entre ellos Santiago Alarcón.

El actor ha mostrado su total apoyo tanto al paro nacional como a las protestas en diversas ciudades del país. De hecho, también se le ha visto participando en las movilizaciones junto a otras personalidades como Julián Román y Adriana Lucia.

Asimismo, Alarcón también ha hecho uso de sus redes sociales para dar su opinión sobre la situación actual que vive Colombia. Además, ha denunciado en varias oportunidades abusos policiales en las protestas a través de las mismas.

Por tanto, el oriundo de Medellín no ha dejado de mostrar sus “posturas políticas” públicamente. Sin embargo, esto le ha traido problemas profesionales.

Instagram @santialarconu

Santiago Alarcón revela que lo han dejado de contratar

A través de sus historias de Instagram, el actor paisa confesó que debido a su posición crítica frente a la situación actual del país, ha dejado de recibir contratos.

Santiago realizó la dinámica de preguntas y respuestas en la mencionada red social y un seguidor le consultó: ¿Te ha afectado laboralmente (contratos) tu postura crítica?

En este sentido, el artista de 43 años procedió a afirmar que en efecto sí ha perdido contratos por su posición en la política. Del mismo modo, agregó que “este año pelaron el cobre varios”, aunque no todos.

“Uno sabe que cuando da una opinión en este país sobre algo tan importante eso tiene su consecuencia”, destacó. También afirmó que “por lo menos tiene vida para seguir hablando, hay otros que por hablar ya no están”.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de Santiago Alarcón. Los internautas aprovecharon para opinar al respecto.

“¡Ánimo! Colombia los quiere y les agradecemos que a pesar de ser famosos, no nos dejaron solos”, “y no solo a él, Adriana Lucia iba ser el jurado de Factor X y por todo lo del paro le cancelaron y Julián Román ha perdido contratos por lo mismo” y “y eso que somos un país de libre expresión”, fueron algunos de los comentarios.

La Liendra también se vio afectado por mostrar su postura política

Otra personaje público colombiano que se vio afectado por demostrar su apoyo a las marchas fue La Liendra. El influencer confesó que además de tener problemas con su cuenta de Instagram, hasta recibió amenazas.

El creador de contenidos usó su infliencia en sus redes sociales para mostrar lo que ha vivido en las marchas y para difundir información de interés general.

De hecho, hace unas semanas compartió un video de no más de 7 minutos donde explicó de manera muy sencilla y directa la razón por la que Colombia necesita un reforma tributaria.

Según Óscar Mauricio Gómez, nombre de pila del youtuber, su país requiere saldar deudas importantes a través de una reforma, pero debe ser la más justa para el pueblo.

Sin embargo, contó a sus seguidores que sus pronunciamientos sobre lo que acontence en Colombia le han traído problemas.

“El primer día que yo salí a marchar me amenazaron brutal. De que me iban a ‘pelar’ si seguía apoyando eso”, contó el influencer a través de sus historias de Instagram.

La pareja de Dany Duke reveló que también se ha visto afectado desde que está informando sobre el tema. “Tengo la cuenta de Instagram bloqueada, a veces no puedo subir historias, ya no le salen a todo el mundo. He salido más perjudicado, pero sigo firme”, puntualizó.