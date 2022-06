Sabados Felices va en decadencia y no es por culpa de Epa Colombia

El famoso programa de humor ‘Sabados Felices’ ha planeado invitar a Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, para la gala en homenaje a los 50 años del show.

La creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales donde se le puede ver muy alegre mientras compartía detalles de lo que sería su aparición como invitada especial, e incluso mostró quién será la comediante que la interpretaría a ella en un sketch para la gala.

Sus 5,1 millones de seguidores en redes, pudieron observar de primera mano a ‘Epa Colombia’ desde las afueras de las instalaciones del Canal Caracol junto a la actriz y humorista María Auxilio Vélez, quien estaría a cargo de imitarla.

”Estamos grabando para los 50 años de gala de ‘Sábados felices’”, afirmó la imitadora Maria Auxilio, quien se mostró agradecida con junto a la influencer de poder trabajar juntas, mientras esta última le comentó: “Te hiciste los mismos tatuajes de ‘Epa Colombia’”.

Además, se sabe que ambas tuvieron una conversación acerca de sus vidas, y su nivel de cercanía fue tal que la imitadora se dispuso a cantar arengas con motivo de las marchas por el orgullo LGTBIQ+ en compañia de Daneidy.

Epa Colombia sorprendió al contar cómo va a estar en Sábados felices pic.twitter.com/U5J8ipEK62 — Ana (@PuraCensura) June 28, 2022

Ahora, muchos han salido a culpar a la influencer de ‘terminar de dañar el programa’ cuando ella es simplemente una invitada especial a las grabaciones de ese episodio, y jamás ha hecho parte del elenco oficial del mismo.

“Tras haber perdido toda su gracia y dejar de ser uno de los programas más queridos por los colombianos, Sábados Felices se rebaja como nunca antes.”, dijo un medio de comunicación al contar la noticia. “Y es que si hay algo peor de ver una Epa Colombia haciendo mofas, es dos de ellas haciéndolo (...) Quien junto a María Auxilio, la cual apareció vestida tal cual como Daneidy, hizo una de sus más bajas imitaciones”, ofendiendo no solo a Epa Colombia sino al trabajo de Maria Auxilio.

Epa Colombia no tiene nada que ver, el problema es el programa en sí

No existe razón para decir que Daneidy es la culpable de la poca gracia que da ese programa hoy en día. Es bien sabido que Sabados Felices jamás evolucionó en su contenido ni en la clase de humoristas que contratan. Sus chistes, actualmente no son apoyados por todo el público, y jamás lograron adaptar su humor a las nuevas generaciones.

En los últimos años se ha visto como varios integrantes del elenco se han ido del veterano programa de televisión por injusticias en salarios, malos tratos hacia sus presentadores y talentos. Muchos recuerdan cuando la consagrada presentadora del programa, Vanessa Peláez, quien estuvo en Sábados Felices desde el año 2012, salió del elenco, y aunque la modelo afirmó que la decisión fue voluntaria, se cree que la verdadera razón de su salida fue porque recibió una carta de despido que la cogió por sorpresa.

sábados felices se volvió muy chirri, q feo caso. — Marianis ♡ (@nanaunu___) June 26, 2022

Hasta ahora me estoy dando cuenta que Sábados Felices era una escuela de humoristas fachos. — Oscar Paul Nieto (@NietoOP) June 22, 2022

Entre los humoristas que han expresado su desacuerdo con la estructura interna del programa han estado Juan Ricardo Lozano, alias Alerta, y el Hombre Caiman, Alvaro Lemmon; junto a muchos otros opinadores, han hecho saber que lineados que el programa no es más que u dinosaurio en vía de extinción y que se necesaria un fuerte replanteamiento para poder salvarlo, lo cual no se ve tan factible de que suceda.

Sábados Felices no tendrá remedio si no logran dirigir su contenido al público moderno. Sus chistes y bromas no causan gracia en lo absoluto hoy en día, a pesar de la popularidad que el programa gozó en su momento. Si se van a buscar culpables de la poca dignidad que le queda a ese formato, deben ser dentro del contexto propio, no de una invitada especial que poco o nada tiene que ver con lo que el programa ofrece hoy en día.