Así está ahora Patricia Silva, veterana de “Sábados Felices” y quien más llora a Mandíbula

Marcelino Rodríguez, ‘Mandíbula’, falleció por el Covid- 19. Y una de sus mejores amigas y colegas de hace años en “Sábados Felices”, Patricia Silva, es quien más ha lamentado su muerte.

La humorista, quien ya es veterana en el programa, comenzó como extra. De hecho, ya tiene 37 años en el programa. Y en su último post de Instagram, puso un reel donde le dijo: “Feliz viaje, amigo. Día triste por tu partida”.

Él la ayudó en un momento difícil

Patricia está en el programa desde 1984. “Mandíbula” fue uno de sus grandes soportes. Esto, más cuando pasó una depresión terrible que casi la lleva a suicidarse. Todo sucedió cuando rompió con su esposo.

“Estaba en una época formidable con mi trabajo, llena de contratos, con mi billetera bien gordita, mi carro último modelo y muy bendecida en la parte laboral y económica, pero me separé y a pesar de que yo trabajaba estaba en una de las mejores épocas de mi vida, yo me sentía triste, sola. Un día estrenando apartamento, me asomé por ese piso 11 y dije la solución a esa tristeza es quitarme la vida, lo llegué a pensar… Sentía que había que había algo que faltaba en mi vida… Era una tristeza infinita, una melancolía”, le dijo ella en su momento a El Espectador.

Su hijo también hizo su vida en Canadá. Esto empeoró su situación. Así, se volcó en la espiritualidad y pidió conocer a un hombre muy religioso. En “Yo, José Gabriel”, contó que todo se dio muy inesperadamente.

Este hombre le propuso matrimonio en la segunda cita. Ella dijo que sí y vivieron juntos. Ya han pasado 17 años desde entonces.

“No voy a decir que él es un angelito, pero sí es un hombre respetuoso, temeroso de Dios, con él me acerqué más a lo espiritual”, agregó la humorista, quien tiene más de 50 mil seguidores en su Instagram.