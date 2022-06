El nuevo look de Andrea Valdiri: se cortó el cabello y luce muy sexy

Cuando se trata de renovar su imagen, difícilmente Andrea Valdiri hace algo que no le quede bien. La influencer de 30 años decidió despedir junio con un nuevo corte de cabello y la verdad es que no solo le luce, sino que la hace ver más joven.

La barranquillera está en el foco de las noticias de farándula colombiana debido a sus constantes apariciones en redes sociales y su relación con Felipe Saruma, que hace algunas horas publicó una foto donde quiso encender a los usuarios, pero realmente causó ternura.

El nuevo look que Andrea Valdiri se hizo en el cabello

A través de sus historias de Instagram, ‘La Valdiri’ ofreció los buenos días con la imagen de su nuevo corte de cabello y una canción de Bad Bunny para añadirle más sensualidad a la publicación.

Más adelante, en otra foto, mostró el momento exacto en que una de sus estilistas le está cortando el cabello. Andrea Valdiri optó por un corte a la altura de los hombros y conservando algunos mechos rubios en su cabellera. Francamente, el estilo le quedó estupendo.

Mira las fotos que publicó la influencer:

La imagen de Andrea Valdiri para mostrar su cambio de look. Foto: Instagram @andreavaldirisos

El momento en que le cortan el cabello a Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos

También se renovó las uñas de las manos y pies, mostrándolas en una imagen donde se aprecia una botella de champaña. ¿Hay brindis?

Así lucen ahora las uñas de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Aunque los comentarios únicamente llegan a sus DM de Instagram, por estar publicadas las fotos en sus historias, es casi seguro que los mensajes deben ser muy positivos.

“Cuando alguien me hace daño, para mí está muerto”

Recientemente, en el nuevo podcast de su esposo, Andrea Valdiri habló sobre lo contundente que es cuando se trata de alejar a alguien de su vida que le haga daño.

“Tú tienes una habilidad que admiro demasiado, la capacidad de renovarte, dejar ir lo que se va, asimilar lo que se va en seguida. Algo que admiro es que tú eres muy bien con la gente a tu alrededor, pero el día que te fallan tú no eres de segundas oportunidades, no tienes miedo a decir no ni miedo a dejar ir a esa persona como siempre pones tú tranquilidad y tu felicidad primero”, le expresó el creador de contenidos.

Fue allí donde Andrea Valdiri dio su contundente respuesta: “Yo no doy segundas oportunidades... yo siento que la doy toda para ti o para cualquier persona que llegue a mi vida, te doy todo lo mejor de mí, pero no tolero que tú me hagas daño, porque es que yo no tengo esa intención para ti”.

Asimismo, continúo: “¿Por qué tú me tienes que hacer daño si yo estoy siendo bien contigo?, por eso no tolero las segundas oportunidades y cuando la gente me hace daño para mí está muerta”.