Ras tas tas: Adhara Valdiri se ve lo más de tierna al son del “choque”

Adhara Valdiri, le ha robado el puesto a su mamá, Andrea Valdiri, como la celebridad en el hogar de ella y Felipe Saruma. Sin duda alguna la pequeña ha cautivado a todos los seguidores de la pareja y es normal ver como demuestran su más profundo cariño a la pequeña.

Sin lugar a duda cada movimiento que sus padres registran por medio de las redes sociales da para que muchos de sus fanáticos elogien los talentos que la pequeña va desarrollando poco a poco.

Esta pequeñita con tan solo un año de edad ha demostrado ser una bebé muy querida en su círculo social, y a medida que se va desarrollando, demuestra algunas de las habilidades que podrían determinar su futuro.

Sin embargo, lo que más causa impresión a sus fans, es que, además de la belleza heredada de su progenitora, parece que también saco mucho talento y la pasión por el baile, y esto lo ha dejado ver en más de una ocasión

No es la primera vez que la mamá de Adhara muestra las habilidades de su pequeña en cámara, haciendo pasitos de baile, pues, desde muy pequeña ha demostrad la facilidad que ha desarrollado para danzar al ritmo de diferentes géneros musicales.

En esta ocasión, la bebé fue captada por sus padres bailando al ritmo de la salsa choke con la popular canción ‘Estamos Melos’ melodía muy conocida que hizo mover por completo a esta hermosa.

Así demostró Adhara su talento

Este video posteado en la cuenta de Instagram parece que ha cambiado ‘la mentalidad’ de varios fanáticos ya que hay quiénes consideran a Adhara una razón para tener hijos

De hecho, muchos de los comentarios dicen que la belleza y actitud de este pequeño retoño los enamora tanto que ha hecho reflexionar a más de uno sobre este tema

“Adharita es mi anticonceptivo, cada que la veo me dan ganas de tener una niña”, “Esta niña es lo más hermoso del mundo, me enloquece de ternura… ¿Cómo puede bailar tan bien y tener tanto ritmo?”, “Ay Dios mío siempre que veo este video me enamoro más” o también “Definitivamente lo que se hereda no se roba, sacó la belleza y el talento para el baile de Andrea Valdiri”, entre muchos otros.

Este es el video de la hermosa bebita bailando al ritmo de Salsa choque: