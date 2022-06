Felipe Saruma publica sexy foto pero usuarios dicen que ‘no despierta ni un mal pensamiento’

Se puede decir que Felipe Saruma es el único influencer colombiano que nunca se ha visto envuelto en polémicas. El de Santander junto a su equipo se ha dedicado a hacer videos junto a su equipo y sus seguidores han aplaudido como se ha reinventado y mejorado con el paso del tiempo.

No se mete con otros creadores de contenidos (como la mayoría hace), no lanza comentarios o indirectas contra nadie, simplemente se dedica a lo suyo y a su familia, nada más. Asimismo, el pasado 16 de abril, en el Gran Salón del Hotel El Prado, en Barranquilla, se casó con Andrea Valdiri sorprendiendo a más de uno que todavía no creía que el amor entre ellos no era real.

Y aunque ambos se han mostrado muy felices juntos, hay quienes todavía piensan que la diferencia de 7 años de edad que existe entre ellos, tarde o temprano acabará con la relación. En las últimas horas, el famoso compartió una imagen luciendo solo una toalla de baño y muchos opinaron que la cara de niño que tiene “Saru” hace que la imagen no provoque ningún deseo lujurioso.

Felipe Saruma en vez de sensualidad, despertó ternura

A través de sus historias en Instagram, el esposo de Andrea Valdiri compartió una postal desde el espejo de su baño, llevando solo una toalla. La cuenta de Instagram dedicada a los famosos colombianos @rechismes compartió la imagen y escribió: “Felipe Saruma encendió las redes al subir una foto en toalla”.

Sin embargo, la mayoría de los seguidores de esta cuenta opinaron que en vez de sensualidad, el creador de contenidos despierta ternura. “A mi no me despertó nada”, “¿encendió? jajaja no creo”, “tiene mucha cara de bebé”, “produce más ternura que cualquier otra cosa”, “no despierta ni un mal pensamiento” y “se encienden con nada”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Recordemos que Saruma tiene 23 años mientras que ‘La Valdiri’ tiene 30, sin embargo el creador de contenidos ha demostrado ser maduro, incluso ha llevado el rol de padre de Isabella y Adhara de una forma espectacular y ejemplar.

Incluso, su propia suegra en una trasmisión en vivo que al principio de la relación con la bailarina pensó que la diferencia de edad causaría problemas. “Pasaba algo, no era que no lo quisiera, porque él era buen amigo de Andrea y todo, pero cuando comencé a notar que él se quedaba embobado mirándola yo pensaba: ‘¡Dios mío, tan joven! ¿Qué estará buscando?’”, aseguró Carmen Valdiri.

Sin embargo, explicó que rapidamente el mismo Saruma la había hecho cambiar de opinió: “venía de una experiencia desagradable con el innombrable. Sin embargo, a medida que lo fui conociendo me di cuenta de lo maduro que es y de cómo es su familia, de lo bonitos y jóvenes que son también, y del respeto que se tienen. Es una familia bien constituida y eso para mí tiene mucho valor”.

Además, reconoció que a medida que observaba como Saruma se involucraba con el embarazo de su hija, y cómo estuvo presente cuando nació la bebé, eso hizo que cambiara su parecer sobre él. Otra pregunta que le lanzaron fue sobre la diferencia de edad que existe entre ellos, y ahí fue cuando comparó a su yerno con Lowe León, quién era mayor.

“¡Ella es feliz! ¿Para qué un man de 40 años que se cree de 20? ¡Y aparte de todo irresponsable! ¡No hacemos nada! Yo, después de ver que mis hijas son felices, también soy feliz. No me meto en sus decisiones, aunque sí las aconsejo, pero ellas verán si lo toman o lo dejan”, afirmó.