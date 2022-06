“Cuando alguien me hace daño, para mí está muerto”: Andrea Valdiri sobre dar segundas oportunidades

Andrea Valdiri es una de las famosas colombianas más comentadas del momento. La de Barranquilla ha demostrado ser una berraca en todas sus facetas: como emprendedora, influencer, bailarina, cantante, esposa y madre. Por ejemplo, recientemente causó risas al mostrarse al natural después de pasar la noche en vela cuidando a Adhara por una gripe.

Asimismo, en una oportunidad ‘La Machi’ confesó que con el paso del tiempo ha perdido muchos amigos. Hace unos meses atrás, mientras estaba disfrutando de su luna de miel con Felipe Saruma, la famosa reveló la razón por la que muchos se han alejado de ella y que actualmente son pocos con los que cuenta, a pesar de que hay millones de seguidores que quisieran estar cerca de ella.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Le pedí a Dios que me protegiera de mis enemigos y fui perdiendo muchos amigos”, escribió la famosa a través de sus historias en Instagram.

Recientemente, en el nuevo podcast de su esposo, también habló sobre lo contundente que es cuando se trata de alejar a alguien de su vida que le haga daño.

Andrea Valdiri no da segundas oportunidades

A través de sus historias en Instagram, Felipe Saruma compartió una profunda conversación que tuvo con Andrea Valdiri en su Podcast Vertical.

Entre varios temas tocados, como su tierna manera de tratarlo o la capacidad que tiene siempre de estar alerta para proteger a los suyos, “Saru” le tocó un punto delicado.

“Tú tienes una habilidad que admiro demasiado, la capacidad de renovarte, dejar ir lo que se va, asimilar lo que se va en seguida. Algo que admiro es que tú eres muy bien con la gente a tu alrededor, pero el día que te fallan tú no eres de segundas oportunidades, no tienes miedo a decir no ni miedo a dejar ir a esa persona como siempre pones tú tranquilidad y tu felicidad primero”, le expresó el creador de contenidos.

Fue allí donde Andrea Valdiri dio su contundente respuesta: “Yo no doy segundas oportunidades... yo siento que la doy toda para ti o para cualquier persona que llegue a mi vida, te doy todo lo mejor de mí, pero no tolero que tú me hagas daño, porque es que yo no tengo esa intención para ti”.

Asimismo, continúo: “¿Por qué tú me tienes que hacer daño si yo estoy siendo bien contigo?, por eso no tolero las segundas oportunidades y cuando la gente me hace daño para mí está muerta”.

Del mismo modo, Saruma dijo: “Esa es la capacidad que yo digo, o sea no hay retroceso”. A lo que Andrea aseguró que tiene mucho que ver con lo dura que fue su infancia. “Uno desde niño vive muchas cosas”.

En la misma línea, su esposo le consultó si alguna vivencia negativa de su pasado le dejó algún trauma o que le dio la vuelta para convertirse en mejor. “Yo tuve una conversación grande con Dios, le pedí perdón y aprendí de eso”, respondió ‘La Machi’.

Parte la entrevista que Felipe Saruma le hizo a Andrea Valdiri:

