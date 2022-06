“Esta es la cara de una madre trasnochada”: Andrea Valdiri no durmió por la gripe de Adhara

Intensa, graciosa y con esa parcial dosis de “locura”. Así se dejó ver Andrea Valdiri luego de una fatídica noche en la que no pudo dormir debido a que su pequeña Adhara tenía gripe. A través de sus historias en Instagram, la de Barranquilla le mostró a sus seguidores la parte no tan tierna de ser mamá pero que también es parte del proceso.

‘La machi’ como muchos le dicen de cariño, se ha caracterizado por ser una excelente madre, abnegada, entregada y capaz de todo por el bienestar de sus dos hijas: Isabella y Adhara. Por otro lado, su esposo Felipe Saruma, pese a no ser el padre biológico de las niñas, ha demostrado que el rol de papá le queda perfecto y que lo hace con mucho amor.

Asimismo, la pequeña Adharita quién siempre encanta a los seguidores de su mamá con su ternura y ocurrencias se enfermó de gripe. Por lo tanto, su mamá no durmió nada cuidandola y se tomó la situación con muchoo humor.

Andrea Valdiri se muestra al natural tras desvelarse cuidando a Adhara

Mediante su perfil en Instagram, donde suma 8.5 millones de seguidores, Andrea Valdiri compartió con sus fans cómo amaceció tras una intensa noche de desvelo cuidando a Adhara. “¿Dónde están las activas... las que somos mamás... ¿donde donde donde pa´ ver?”, partió diciendo la influencer quién en pijamas y con unas imensas ojeras comenzó a cantar y bailar.

Después explicó su aspecto casnado diciendo: “esta es la cara de una mujer tarsnochada por la gripa de su hija” con una expresiones muy graciosas y hasta un “tic de estrés” en el ojo. Esta de moda que las famosas no romanticen la maternidad, así como en varias oportunidades lo ha hecho Greeicy Rendón, quién ha recibido críticas pero también mensajes de agradecimientos de sus fans por mostrar la realidad, en este caso ‘La Valdiri’ está haciendo lo mismo.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @colombiamegusta compartió el video de la creadora de contenidos y se llenó de mensajes positivos.

“Esta mujer me encanta”, “se única, bendiciones sigue brillando”, “la cara se te ve de cansancio, pero la gratificación es la mejoría de tu niña” y “ella es todo un personaje”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Andrea Valdiri ha demostrado ser una mujer empoderada en todas las areas, pues no solamente es una excelente mamá sino que también es emprendedora, influenciadora, bailarina y recientemente también empezó a incursionar en el mundo de la música con su tema ‘Ajá'.

Las ocurrencias de Adharita

Ya sabe adonde apuntar cuando le mencionan a Dios, emite sonidos por las canciones, baila y hasta imita “pedos” con la boca. Esta bebé es todo un personaje y su madre no pierde sus gestos para compartirlos en redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, Andrea Valdiri publicó un video con varias ocurrencias de la bebé. Resulta una ternura ver cómo eleva sus brazos al cielo cuando le preguntan dónde está Dios y hasta completó un sonido de la antigua canción El baile del gorila.

Todo esto sin contar lo hermosa y sana que se ve, además de que su carita es idéntica a la de Andrea Valdiri. Anótenlo: esta bebé va a comerse el mundo.

Los usuarios no se perdieron del momento y dejaron sus amorosos comentarios. Cuando se trata de Adhara las críticas ni se asoman. “Los padres no presentes no saben lo que se pierden”, fue un recado que le dejaron a Lowe León.

“Demasiado bella, una muñeca”, “divina, quiero tener una bebé así”, “me derrito de amor, bendiciones para esa muñequita hermosa”, “ella heredó todas las locuras de su mamá”, “video no anticonceptivo”, “muero de amor” y “es una bebé especacular”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los fans.