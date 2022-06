“Te querí”: llueven burlas contra el retrato de Iván Duque que se exhibió en la Casa de Nariño

Gobierno tras gobierno, se cumple la tradición de crear un retrato o pintura del presidente de turno. Nombres como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y Alvaro Uribe tienen su lugar en estos homenajes.

Con el gobierno de Iván Duque llegando a su fin, era el turno del actual mandatario de recibir este homenaje, por tal motivo el día miércoles 29 de junio fue exhibido su respectivo retrato en la Casa de Nariño.

Es bien sabido que la reputación y la gestión de Iván Duque ha sido la peor entre los gobiernos recientes. En estos momentos y según la firma encuestadora Yanhas, al corte de junio, su porcentaje de favorabilidad fue únicamente del 8 %, en mayo, su desaprobación estuvo por el 87 %, dos puntos menos que en los datos registrados para junio, y los datos de marzo fueron, en teoría, los más ‘alentadores’, con un 86 % de reprobación.

Cabe resaltar, que incluso la gente de su propio partido ya no lo soporta, como se pudo evidenciar al momento en el que la senadora del Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal, lo insultó y dijo que su gobierno ‘estaba a punto de llevar al país al colapso’. Así mismo, recientemente fue abucheado al conocerse que no asistiría al evento de la Comisión de la Verdad, evento donde debía hacer acto de presencia, demostrando lo poco que le interesó el tema de la paz en el país.

Por este motivo, al momento en el que se dio a conocer este homenaje a Iván Duque, las redes sociales estallaron en burlas, ya que a criterio de muchos su mandato no merece ningún reconocimiento.

Esta es la foto del cuadro presidencial que fue compartido en redes:

Ya está colgado el cuadro del presidente @IvanDuque en la Casa de Nariño. @CaracolRadio pic.twitter.com/wpXRE410vc — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) June 29, 2022

Esto es lo que han dicho los cibernautas sobre el retrato hecho al actual presidente de Colombia

Al momento en que la periodista Vanessa De La Torre dio a conocer este hecho, a traves de su cuenta personal de Twitter, muchos le hicieron saber que no estaban de acuerdo con esto, y le recordaron a la periodista, no solo el nivel de desaprobación anteriormente mencionado, sino las razones por las que dicen que su gobierno no se merece nada.

“Esperen, ¿Es cierto? Pensé que era un meme. El de Iván Duque es probablemente el cuadro presidencial más feo de todos los tiempos. Los anteriores al menos preservaron la solemnidad del caso.”, “Les falto colocar abajo del cuadro algo que diga: “Así los QUERÍ”, o también “Es un meme. Lo tratan como meme. Lo pintan como meme. Se va como meme.”, entre muchos otros.