“Hizo más en Coachella que Iván Duque en cuatro años”: Karol G arrasa en su presentación de Coachella

El festival de Artes del Coachella Valley es uno de los eventos musicales más importantes de los últimos tiempos. La presencia de un artista en dicho escenario es toda una plataforma de exposición absoluta para quien lo pise, y después de dos años de suspensión (por la pandemia del COVID claro está), y a pesar de los cambios de casi ultimo minuto en los artistas seleccionados para presentarse, tenía mucho que prometer. Una de dichas promesas se hizo realidad: Karol G.

Nunca antes una mujer colombiana había conseguido la oportunidad de pisar una tarima de tal magnitud, ni siquiera nuestra legendaria Shakira, y ‘La Bichota’ puso a cantar en español a todo un público anglo, demostrando que su nivel de superestrella puede ser comparado con artistas de la talla de Balvin o Maluma, internacionalmente hablando.

Para estos eventos el ser latino puede ser una gran barrera de derribar si se trata de dominar a un público extranjero, de donde el español no sea su primer idioma y gracias a esta misma barrera lingüística. Aún así, la oriunda de Medellín - con ayuda de invitados como el reconocido DJ Tiesto y su colega para el éxito de ‘MAMIII’, Becky G- pusieron a vibrar el suelo californiano, dejando por alto la representación de todo un país.

Carolina Giraldo inició su show cantando sus éxitos más recientes, con un bodysuit de jean, que bien podría ser una clara referencia a la importancia de esta prenda para nuestro país, ya que es uno de los productos de exportación por excelencia si hablamos de moda.

Acompañada de un escenario visual que derrochó su patriotismo, ese patriotismo que si vale la pena admirar, haciendo alusión a las fachadas tradicionales de su ciudad natal, donde se podían ver señales típicas de los pueblitos colombianos con los nombres de sus éxitos más importantes, como ‘TUSA’ o su reciente álbum ‘KG0516′. La artista decidió abrir su espectáculo ‘bajando del metro de Medellín en la estación de Coachella’, y hablando el 95% de su presentación en español. Dejó muy en claro que no busca apelar a nadie, que solo quiere mostrarse tal y como es y que porta con orgullo su nacionalidad y su bandera.

La hora loca del Coachella vino por parte de la intérprete de ‘Bichota’, en donde buscó no solo hacer sentir el sabor latino que corre por sus venas, sino que homenajeó a todas esas canciones que merecían haber formado parte del importante festival gracias al innegable impacto que tienen en la cultura no sólo estadounidense sino global. Con un traje a dos piezas y uñas a juego de la tricolor colombiana, la artista decidió hacer un ‘medley’ o un medio tiempo con la interpretaciones de himnos latinos como ‘La Gasolina’ de Daddy Yankee, la clásica ‘Como Una Flor’ de la gran Selena Quintanilla, y la icónica ‘Hips Don’t lie’ de nuestro símbolo patrio, Shakira.

“Estos son los colores de mi bandera. Soy de Colombia y me siento orgullosa de representarlos a ellos y a toda la comunidad latina”, expresó la artista antes de encender la fiesta en California.

Para cerrar con broche de oro, y después de mostrarle al público de que está hecha no solo ella, sino el verdadero talento colombiano (nadie olvidará ese pequeño tributo a Shakira, y eso está claro), terminó su homenaje para algunas de las canciones latinoamericanas más importantes interpretando el más reciente himno latino que tuvo coreando a todo el mundo durante meses: Tusa.

Karol G no solo ha dejado la representación musical de nuestro país por las nubes, sino que logró lo que desafortunadamente muchos otros artistas no lograron, no por falta de talento sino por falta de representación en esta área, y es tener la exposición que el talento merece. También enalteció a toda una cultura y a un género que lo pide, y desde ya puede ser nombrada como ‘pionera’ en el reggaetón para futuras artistas que alcancen un espacio en tan codiciado escenario.