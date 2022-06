¿Quiere conquistar a Miguel Polo Polo?: esto es lo que debe hacer

Desde las pasadas elecciones al congreso de la República, uno de los nombres que empezó a popularizarse fue el de Miguel Polo Polo, gracias a los titulares que acaparó donde se anunciaba que salió quemado y no logró los votos suficientes para tener una curul.

El simpatizante de Alvaro Uribe también es reconocido por las respuestas que da sobre los temas de país sin pena alguna.

Ahora, el fiel servidor del Centro Democrático volvió a ser ‘el chiste’ de las redes sociales debido a una pregunta que un cibernauta le hizo en su cuenta de Instagram, mientras él interactuaba con sus seguidores de esta red social.

En uno de los interrogantes, le preguntaron sobre su situación sentimental, preguntándole que era lo que se necesitaba para poder ser novio de él. Polo Polo respondió sin problema alguno.

“Físicamente casi nada. Por ese lado soy impredecible. Me pueden gustar de todos los colores, obviamente debe haber una atracción física. Y pues por lo otro, que sean chéveres, nada de amarguras, nada de bipolaridad, no me importa mucho si no hay coeficiente intelectual alto o que no tiene plata, yo me puedo mantener”, dijo el ‘influencer’.

Además, hizo una aclaración ya que, para él, quien lo logre conquistar debe aceptarlo con un detalle: “Lo importante es las ganas de salir adelante y la buena energía. Y eso sí, que me apoye en todos mis proyectos”, exclamó.

Polo Polo ha sido severamente criticado en los últimos días debido a una filtración de audios, donde se le puede escuchar decirles a varios empresarios que no están de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, que despidieran a todo aquel que hubiese votado por el presidente electo de Colombia, el pasado 19 de junio.

“Me quiero tomar el atrevimiento para hacerles una recomendación. Ojalá puedan examinar, dentro de sus empleados, quienes votaron por Petro. A los que votaron por Petro, por favor échenlos de sus empresas y que le digan a Petro que les dé ‘petrotrabajo’”, dijo el hombre quemado en las elecciones y que se quedó sin una sola curul, que, a su vez, suele ser blanco de burlas gracias a las insinuaciones que le hace a la senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal.

Esta es la foto del hombre que ha sido considerado como uno de los ‘hazmerreir’ de la política colombiana, según las redes sociales