“Lo adoro”: Maria Fernanda Cabal desborda de amor por Miguel Polo Polo

La relación de Maria Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo ha sido un tema del que nadie queda sin una opinión al respecto: esto, desde que ambos empezaron a demostrar su cariño públicamente y viéndose juntos en diferentes cenas y eventos. Esto sucede después de que Miguel se convirtiera en la mano derecha y casi que persona intima y de confianza de la senadora.

Luego de las pasadas elecciones celebradas, la pareja decidió salir a celebrar los resultados de dichas votaciones preliminares gracias a los aparentes resultados que obtuvieron. Esto, a pesar de que todo esto cambiara para ellos mas adelante.

Durante el transcurso de ese mismo día, se conoció que Cabal fue reelegida al Senado y Polo Polo se alzó como uno de los dos candidatos que obtuvo una curul por parte del grupo de las negritudes en la Cámara de Representantes.

Todo era felicidad para ambos. Sin embargo, luego del escrutinio público al que fueron sometidos, se descubrió que Polo Polo no quedó registrado para una sola curul, y como era de esperarse, las burlas y risas no solo le llovieron al “quemado” ex senador, sino también a su acompañante de celebración, Maria Fernanda.

En dicha publicación que compartió Maria Fernanda en su cuenta de Twitter, se puede leer como esta le manifiesta sus sentimientos. Y, en las últimas horas, demostró una vez más lo mucho que le importa el uribista. La reelecta senadora compartió una foto junto a este, junto a unas cortas pero efectivas palabras: “Lo amo”.

A su vez, el ex senador, que perdió su puesto en el Congreso, respondió a dicho mensaje dejado por su amiga compartiendo el mismo sentimiento. “Yo a ti”, escribió el joven proveniente del Sucre ,bajo esa misma publicación.

Nuevamente, dichas demostraciones de afecto fueron blanco de reacciones para todos los seguidores y ‘twitteros’, algunos manifestándole el apoyo y deseándole lo mejor a ambos, y muchos otros burlándose y criticando la manifestación de afecto que decidieron compartir.

A continuación, esta es la publicación donde Cabal expresa su sentir a Polo Polo: