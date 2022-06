“Cada vez que deja a Cossio, se pone más linda”: usuarios aseguran que a Jenn Muriel le luce la soltería

Tras intensos rumores en redes sociales, hace unas semanas atrás Yeferson Cossio confirmó que nuevamente su relación con Jenn Muriel había terminado. Pero a diferencia de la primera vez, la creadora de contenidos se ha mostrado mucho más feliz y tranquila con la decisión que ambos tomaron.

De hecho, para esos días se fue de viaje con dos de sus mejores amigas a un paradisíaco lugar donde también asistió a varias fiestas dejando en claro que la estaba pasando muy bien. Por otro lado, la famosa ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo fotografías en las que sus fans resaltan lo bien que le luce la soltería.

Jenn Muriel está mejor sin Yeferson Cossio, según sus seguidores

A través de su cuenta en Instagram, donde suma 5.9 millones de seguidores, Jenn Muriel ha compartido varias postales de su viaje. En las instantáneas, sus seguidores aprovecharon para decirle que se ve muy bien y feliz.

“Se te ve otra energía... así libre”, “cada vez que deja a Cossio se ve más linda”, “te luce la soltería”, “demasiado perfecta y divina”, “se nota que estás mucho mejor sin ese cretino”, “Dios te guarde, cosas mejores tendrá Dios para ti”, y “nunca cambies tu esencia por nadie”, han sido algunos de los mensajes que le han dejado en sus posteos.

Aunque ninguno de los dos ha mencionado la verdadera razón de la separación, es de recordar que la primera vez que lo hicieron estalló una polémica tras la difusión de un beso entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio. Muchos piensan que se trató de una infidelidad que ella perdonó, sin embargo el antioqueño sostuvo que cuando eso pasó ellos ya no estaban juntos.

“¿Cómo se siente viviendo sola?”, le preguntan a Jenn Muriel

Recientemente, Jenn Muriel apareció en sus historias de Instagram aclarando una constante duda de sus fans: ¿Cómo se siente viviendo sola? Es de recordar que anteriormente la famosa vivía junto a su ex pareja y también la familia de él, por lo que lo que está viviendo en la actualidad es un gran cambio, sin embargo parece estar muy cómoda.

“A menudo me preguntan que si no me siento mal por estar sola, por vivir sola… primero que nada vivo con varios perros, entonces no estoy sola y si se refieren a humanos, no, tampoco me siento mal. La verdad yo disfruto mucho mi propia compañía, de hecho me obligo a compartir con la sociedad porque yo me alejo mucho de la gente, yo disfruto mucho de la soledad también”, expresó la influencer.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rastreandofamosos, compartió sus declaraciones y los internautas opinaron al respecto.

“Tan rico que es vivir solo y la gente se aterra por eso”, “una cosa es lo que se dice de boca pa’ fuera y otra cosa es lo que realmente uno siente en el corazón”, “es mejor estar sola que mal acompañada.... Cualquiera no es buena compañía. Y no dejes que nadie apague tú luz porque eres divina” y “la gente cree que estar solo es malo pero no”, son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.