Así de “mal” la está pasando Jenn Muriel tras terminar con Yeferson Cossio

Desde hace varios días, usuarios de las redes sociales empezaron a sospechar de una nueva ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel, por una serie de mensajes que publicaron. En las últimas horas, el modelo antioqueño confirmó que terminaron nuevamente, pero de una forma que disgustó a varios.

Sin dar muchos detalles, pero con un tono que los usuarios catalogaron como “cretino” a través de sus historias, Cossio confirmó que tiene un mes soltero. “Yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes”.

“Yo no tengo novia desde hace como un mes, no estamos mal, pero no nos vemos tampoco. Obviamente hablamos, tenemos hijos (los perros), entonces parce ya, es lo único que necesitan saber, ya podemos dejar el tema completamente atrás”, agregó.

Por su parte, Jenn Muriel ha estado muy activa en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta en Instagram donde ha compartido con sus seguidores lo “mal” que la está pasando tras romper con su pareja de muchos años.

Jenn Muriel muestra cómo está pasando la “tusa”

Hace unas horas, Jenn Muriel compartió una foto desde un aeropuerto internacional anunciando un nuevo viaje, sin dar más detalles del destino o la razón.

De inmediato, sus fans llenaron la publicación de mensajes de apoyo tales como: “Te mereces lo mejor, eres un mujerón. Nunca dejes de brillar”, “si yo fuera tú, iría lejos por un tiempo a un país súper lejos” y “eres hermosa, que nunca nadie te apague”.

Más adelante, a través de sus historias en Instagram se mostró muy emocionada en un lujoso hotel, con una espectacular vista al mar y junto a unas amigas dejando en claro que se está tomando unas vacaciones. Después, se ve muy emocionada en una fiesta junto a sus amigas por lo que evidentemente, la nueva ruptura con el influencer se la está tomando de la mejor manera.

Jenn Muriel junto a sus amigas. Foto: Instagram @jennmuriel

Con cerveza en mano y bailando, amigas captaron a Jenn Muriel en plena rumba. Foto: Instagram @jennmuriel

Es de recordar, que los rumores de separación de los influencer comenzaron hace unos días cuando Cossio compartió un mensaje en Twitter. “Ni el iPhone 13 Pro max de oro y diamantes que tengo es tan caro, comparado con lo que estoy pagando por haberte conocido”, escribió el antioqueño.

Por su parte, para levantar aún más las sospechas, Jenn Muriel lanzó un mensaje de amor propio a través de sus historias de Instagram: “Cuando dicen: ‘Viene algo mejor’, no significa otra persona. También es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por sobre todo, paz mental”.

Desde los comentarios, muchos usuarios no olvidan que la ruptura ocurrida entre febrero y marzo nunca quedó esclarecida e incluso afirman que nunca terminaron y todo fue una estrategia de marketing. Ahora, los internautas se mantuvieron en la misma línea de opinión.

“Mañana publica una foto con Cossio”, “amiga, date cuenta de una vez”, “ya viene a dar lora”, “que empiece el show, segunda parte”, “cada vez que Jenn le regala un carro a Cossio la termina”, “esa relación con Yeferson es tóxica”, “ella es la única que no entiende” y “ese man lo único que puede ofrecerle es plata”, fueron algunas de las reacciones.

Lee más del tema: ¿Había vuelto por plata? Jenn Muriel terminó otra vez con Yeferson Cossio y usuarios la critican