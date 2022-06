“Como todo un cretino”: así confirmó Yeferson Cossio su ruptura con Jenn Muriel

Yeferson Cossio finalmente confirmó que "desde hace un mes" ya no tiene novia. Instagram @yefersoncossio

Hace un par de meses atrás, las redes sociales se revolucionaron con un beso viral entre Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio. En ese entonces, el influencer confirmó que no se trató de una infidelidad, pues su relación de muchos años con Jenn Muriel había terminado pese a que no lo habían expuesto públicamente.

Sin embargo, después del escándalo poco a poco los famosos se fueron acercando nuevamente hasta reconciliarse. Toda clase de comentarios salieron de parte de sus seguidores, algunos felices porque volvieron a estar juntos, mientras que otros aseguraban que la instagramer tenía poco amor propio y hasta que regresaba por dinero.

Desde hace algunos días, varios mensajes en las redes sociales de ambos levantaron sospechas de un nuevo rompimiento que no se hizo oficial hasta hace pocas horas, cuando el influencer antioqueño se manifestó, pero de una manera poco amable.

Sin dar muchos detalles a través de la ruptura, a través de sus historias, Yeferson Cossio confirmó que tiene un mes soltero.

Yeferson Cossio y Jenn Muriel terminaron... otra vez

Con un tono cretino y la dosis justa de cinismo, el también modelo partió diciendo: “Para qué me preguntan esas cosas si al final ustedes no creen o piensan que todo es marketing. Todo es mentiras, todo es falso... ¿Pa’ qué preguntan?”.

Seguidamente entregó el motivo principal donde confirma su ruptura con Jenn Muriel. “En verdad que yo decidí salir adelante y seguir con mi vida”, dijo Yeferson Cossio.

“Yo no quiero hablar de ese tema, yo no quiero compartir mi vida tan personal con ustedes. Parce, yo estoy muy agradecido con todos ustedes, estoy donde estoy por todos ustedes, pero al final ustedes son desconocidos y yo no voy a abrir mis sentimientos así como así”.

El influencer remató sus declaraciones, expresando: “Avancemos... si voy a confirmar esto es porque vi en las noticias que ella salió a confirmarlo. Yo no tengo novia desde hace como un mes, no estamos mal, pero no nos vemos tampoco. Obviamente hablamos, tenemos hijos (los perros), entonces parce ya, es lo único que necesitan saber, ya podemos dejar el tema completamente atrás”.

La cuenta @famososhastalaz tomó los videos de Yeferson Cossio, que rápidamente se llenaron de comentarios. Mira la publicación:

“Sacó un ‘pedo’ de canción y como no está pegando necesita publicidad, por eso crean polémica”, “el que se autopregunta”, “qué grosero este personaje”, “lo soltó como todo un cretino”, “no merecías a Jenn Muriel”, “payaso”, “otra vez tus cuentos” y “este se cree la vaca que da más leche”

