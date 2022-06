“Tendrán que limpiar su propia mier...”: europeo ‘aterriza’ a los que quieren huir de Colombia por culpa de Petro

Si usted está haciendo ya sus trámites de pasaporte o está en la búsqueda de otro lugar para vivir que no tenga un presidente “comunista/farcsantos/guerrillerocastrochavez”, un europeo está ‘aterrizando’ a los colombianos en TikTok sobre cómo es vivir realmente en su continente.

Stas Konstantinov, holandes y ruso, vive hace diez años en Colombia y se está burlando de todos los que están diciendo que este país se ha vuelto imposible.

De hecho, comienza por lo más básico: la obsesión colombiana de preguntar de qué colegio ha salido uno y de qué estrato es. “A nadie le vale verg... ”, dice Stas. Y sigue destruyendo los sueños de todos los futuros migrantes: “Si tienes una persona que viene a limpiar a tu casa o a cocinarte o pides muchos domicilios, pues pailas, esto en Europa está re-caro. Te va a tocar limpiar tu propia mier...”, explica.

Asimismo, aterroriza a los homofóbicos y a los famosos defensores del ‘feto ingeniero’ (no, no es Rodolfo Hernández). “En Alemania, Suecia, vas a ver inclusión. No te sorprenda ver a dos hombres casados adoptando niños o a las mujeres haciéndose un aborto. Eso es completamente normal y legal”.

Los que “no quieren nada regalado”: prepárense, viene el verdadero terror

Stas luego pasa a otro tema. Al lema tradicional de la derecha para decir que los izquierdistas “quieren todo regalado”. “Si eres de los que dicen que todo quieren regalado, tampoco vayas a Europa, porque la salud y la educación en muchos casos es gratuita. Esto viene de los impuestos. Ah, por cierto, prepárense para pagar muchos impuestos”, dice burlón.

Y por supuesto, termina su pulla contra la gente clasista y explotadora. “Y si estás acostumbrado a pisotear a la gente porque eres un clasista o un negrero, pues olvídalo, huev... porque en Europa, eres un migrante más.”, afirma.

Para concluir que igual, si la gente cree que tiene mejores posibilidades en otro país, debería irse, pero no por esas razones. Y de paso, explica su situación. “Llegué a Colombia hace diez años”, y por ahora, no se piensa ir.

Acá, su video: