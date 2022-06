“Sus 9000 votos sirven para canjear en Olímpica”: se burlan de periodista quemado por decir que dólar está a 5000

Muchas han sido las especulaciones de lo que sucederá en el futuro gobierno que desarrollará el presidente electo Gustavo Petro. Desde analistas hasta astrólogos han entrado en la polémica por intentar predecir que sucederá en Colombia tras la elección de un gobierno totalmente de izquierda.

Debido la novedad que implica el adaptarse a un nuevo modelo de gobierno ha surgido bastante desinformación, y sobre todo en materia económica, que es uno de los temas que mas preocupa en el país, han sido varios los que se habían atrevido a afirmar que los precios del dólar irán a la subida, que muchas empresas abandonarán y cerrarán operaciones en Colombia, y que la inflación económica se disparará como nunca antes se ha visto, esto, sin siquiera dejar que Gustavo Petro se posesione aún.

Los medios de comunicación tampoco han ayudado. Se ha creado un pánico económico que ha sido bastante criticado por la opinion pública, y uno de los personajes que ha contribuido a que esto suceda, es el periodista que salió quemado en las elecciones al senado del pasado mes de marzo: Sergio Rodríguez.

Tras conocerse los resultados finales desde el preconteo de votos donde el ganador terminó siendo Petro, Rodriguez comenzó a emitir noticias falsas de como supuestamente el cambio al dólar ya se encontraba a 5000 pesos colombianos, esto replicado por los comentarios que los periodistas de la Revista Semana hacían en vivo y en directo durante la entrega de resultados.

Pero después de una simple revisión en el internet, todos se dieron cuenta que esto no era cierto, y fue ahí cuando las redes sociales se volcaron contra el hombre por divulgar información falsa y agitar innecesariamente la tensión política del momento.

Este es el mensaje del señor, publicando información falsa sobre el precio del dólar en Colombia tras la victoria de Gustavo Petro:

A 4.800 están vendiendo el dólar en Unicentro Bogotá, muy bien señores lograron acabar con la economía del país y aún no ha empezado lo duro. Espero vivan sabroso sacando la comida de la basura. — Sergio D. Rodriguez (@SdrodriguezT) June 20, 2022

Le recuerdan que salió quemado en las elecciones al congreso y le piden que deje de desinformar

Los comentarios contra Sergio Rodriguez no se han hecho esperar, y los cibernautas aparte de reclamarle por decir mentiras para generar reacciones, también se encargaron de recordarle la quemada que tuvo en las elecciones al consejo, donde solo alcanzó a los 9000 votos y quedó sin curul.

“Sus 9000 votos sirven para canjear en puntos Olímpica. Además usted está muy joven y carebobo para estar en esas.”, “Pues con esa cara de idiota que tiene, antes agradezca que no se lo vendieron a 8.000.”, “Las casas de cambio pueden vender a lo que quieran, incluso mucho más de lo que vale en realidad, si hay personas que les compren, claro. Ese es libre mercado que tanto defiendes.”, o también “Hoy 22.6/22 el dólar a $4026 pesos. No a 5000. El dinero alcanza cuando el político no se los roba”, fueron algunos de los contundentes mensajes que recibió el periodista quemado en redes.

*El pana que está escandalizado tuiteando porque el dólar está dizque en $5000 pic.twitter.com/rNY7HJgxax — Charolastra. (@taltalivan) June 22, 2022

Pobre psiquiatra suyo 🤦 pic.twitter.com/N1aXsKuDDm — Eduardo Valencia (@edovago) June 22, 2022

Don Sergio usted es el que se volvió famoso por comprar dólares, a un precio bastante exorbitante? pic.twitter.com/jmX5EirEjJ — Jair (@mondomo79) June 22, 2022

Además varios de despacharon en contra de la Revista Semana por seguir difundiendo estas afirmaciones: