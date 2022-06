Luisa Fernanda W tendrá otro niño: usuarios bromean y le proponen que lo llame “Mínimo”

Tras varias semanas de intensos rumores en redes sociales, a finales de mayo Luisa Fernanda W y Pipe Bueno confesaron que están nuevamente en la dulce espera. Asimismo, este martes 21 de junio los famosos realizaron una elegante celebración para revelar el sexo del bebé.

Es de recordar que hace un par de semanas atrás la influencer se realizó una ecografía, pero fue la hermana del cantante quien supo los resultados para organizar el gender reveal.

“En esa ecografía se me estaban saliendo los ojos, pero no vi nada, solamente le vi la carita linda, que estaba bien y ya… he soñado todo. Yo veo que todos están team niña, pero yo me voy a ir por team niño porque uno nunca sabe. Y Pipe team niña”, expresó en ese entonces la instagramer.

Asimismo, en la exclusiva ceremonia se dio a conocer que esta pareja traerá al mundo a otro niño. “Pipe Bueno da puros machitos. Yo sabía. Hay tres hombres en mi vida y sigo siendo la reina. Honestamente, estoy muy feliz y muy agradecida. Hoy tuve otra ecografía y todo está muy bien”, afirmó.

Ya el cantante de música popular había revelado que sin importar el sexo de su nuevo bebé, tendrá un nombre ‘unisex’, tendencia que han impuesto famosos como Camilo y Evaluna o Greeicy y Mike Bahía. Sin embargo, desde las redes sociales ya le tienen el nombre “perfecto” al nuevo integrante de la familia.

Las reacciones de los usuarios con el nuevo bebé de Luisa Fernnada W

Las reacciones en las redes sociales por la revelación del sexo del bebé que esperan Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no se hicieron esperar. Algunos lamentaron que no se tratara de una niña “para que tuvieran el par”, otros felices por el nuevo varón, mientras que algunos se dedicaron bromear nombrando al bebé “Mínimo”, en vista de que su hermano mayor es Máximo.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana, @rastreandofamosos, compartió el hermoso momento donde el humo azul indica que otro varón se sumará a la familia. Y en la publicación los usuarios reaccionaron.

“Perfecto, entonces que le pongan Mínimo (es broma)”, “el instinto de mamá no falla, ella había dicho hace unos días”, “Estaba segurisima que sería la niña” y “la tercera es la vencida”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Por otro lado, en Twitter muchos internautas coincideron en que la mejor opción es ponerle “Mínimo” al bebé.

Luisa Fernanda W va a tener otro hijo hombre y la gente dizque póngales máximo y mínimo, JAJAHHAHAHAJJAJAJAHA HPTA — tatiana (@tatianalbv31) June 22, 2022

Luisa Fernanda W está esperando otro niño y le va a poner Múltiplo — NEA lvs Juliana🐣🇨🇴 (@Val3BLR) June 22, 2022

Luisa Fernanda W debería ponerle al otro hijo mínimo pues ya tiene a máximo no? 🤣 — Maleja Mejia♡*🐘 (@malejamejia4) June 22, 2022

será que el hijo de luisa fernanda w se llamara mínimo? — everybody hates sol (@solpiroba) June 22, 2022

Cabe resaltar que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno finalmente han decidido llamar a su hijo Domenic. Además, es probable que se queden solo con dos hijos, pues en una oportunidad la famosa aseguró que es lo que han pensado.

“Queremos solo dos hijos. Antes pensábamos que tres, pero la responsabilidad es seria. Si llega el tercero, sería como un gol por allá al minuto 90 o algo muy bien planeado, hablado y pensado a conciencia. Uno nunca sabe, tampoco nos cerramos las puertas”, dijo.

