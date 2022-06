Pipe Bueno contó cómo reaccionó ante el nuevo embarazo de Luisa Fernanda W

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W no están casados, pero son una de las parejas más estables de Colombia. Instagram @pipebueno

Hace ya algunos meses Pipe Bueno había expresado su deseo de tener más hijos, aunque no estaba apresurado en ello. Sin embargo, el cantante y Luisa Fernanda W ya confirmaron que están en la dulce espera.

Desde sus historias de Instagram, los famosos quisieron responder a varias preguntas de los usuarios, como los motivos para haber ocultado la gestación y cómo fue el momento en que sospecharon y supieron que serían padres por segunda vez.

Recientemente, Luisa Fernanda W estaba acumulando críticas en redes sociales debido a que dejaba pistas sobre la posibilidad de estar embarazada, pero jamás lo confirmaba. Esto despertó la ansiedad de los internautas, que hasta la llamaron showcera.

Pipe Bueno contó cómo fue su reacción al saber que Luisa Fernanda W estaba embarazada

“Yo lo presentía prácticamente, así que no me tomó por sorpresa. De hecho, le decía a ‘Lu’ hazte la prueba. Cuando me dijo ‘me están dando náuseas y mareos’ yo dije: ‘Ya está’””, partió diciendo el intérprete de música popular.

Luisa Fernanda W confesó que sentía miedo de practicarse el test, algo que es normal, hasta que finalmente decidieron hacerla. “Él me dijo: ‘Espérame hasta que llegue de grabar la novela y nos hacemos la prueba juntos’”, reveló la influencer.

Fue allí donde el cantante añadió: “Exacto, en el video está y hasta eché un madrazo, pero una chimba”.

La cuenta @inforfarándulacolombia, dedicada a la información de la farándula nacional, tomó las historias de Luisa Fernanda W y las republicó. Mira acá el video:

Pero Pipe Bueno y su pareja también ofrecieron las razones para haber ocultado el embarazo durante un tiempo. Según revelaron en el material, lo hicieron por “prudencia”, ya que el inicio de las gestaciones supone algunos riesgos y no quería dar una información que más adelante se conviertiera en trágica.

Sin embargo, hasta el momento todo va muy bien. “Ustedes saben que durante los primeros meses es riesgoso y puede haber pérdidas”, justificó el cantante.

“No les vamos a decir cuánto tiempo ha pasado, pero les podemos anunciar esa hermosa noticia”, agrego.

Luisa Fernanda W pensaría en mudarse a Miami si gana Petro

Este 29 de mayo, luego de que el 95% de los votos fueran contabilizados, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández disputarán una segunda vuelta en la contienda electoral. Este nuevo proceso se celebrará el próximo 19 de junio.

Recordemos que hace unos días Luisa Fernanda W presentó los resultados de una encuesta a sus seguidores y, según las cifras que mostró, la mayoría de sus usuarios votaron por Rodolfo Hernández. Sin embargo, en ese momento no había revelado cuál era la tendencia política por la que no estaba de acuerdo.

A través de su cuenta oficial de TikTok, la pareja del cantante Pipe Bueno publicó un video que describe: “Si gana Petro, inmediatamente muchos empresarios...”.

De fondo se escucha el inicio del show que Shakira ofreció en el Super Bowl de 2018, donde sus primeras palabras fueron “Hola, Miami”. Luisa Fernanda W hizo alusión a que ella, y otros empresarios de Colombia, se marcharían del país en caso de que la izquierda pase a gobernar en el país.

Cabe destacar que en una esquina de las imágenes aclaró: “Nada personal, solo humor”.

Luisa Fernanda W también dejó claro que una situación “extrema” sí la empujaría a marcharse, e incluso la idea de un nuevo trabajo.

“Yo me iría de aquí por algo extremo o porque me salió algo en otro país, un trabajo muy importante. Pues esas serían las únicas razones. Yo amo Colombia y siempre voy a buscar salir adelante aquí”, reiteró.