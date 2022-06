Desde cajera hasta peluquera: lo que hizo Luisa Fernanda W antes de ser famosa

Luisa Fernanda W les contó a sus seguidores por medio de sus redes sociales, cuáles han sido sus oficios como asalariada antes de haber incursionado en el mundo digital. También resaltó la importancia de ser alguien disciplinado si se quiere tener éxito en la vida.

Por más comentarios negativos que ella puede recibir en plataformas, es innegable el duro trabajo y esfuerzo que ella ha puesto para hacer de su nombre una marca, y crear una amplia comunidad a traves de estos medios.

Muchos han creído que el éxito y los negocios le llegaron fácilmente a la novia de Pipe Bueno, pero ella misma se ha encargado de confirmar que le tomó más de 10 años para poder ver resultados.

A la edad de 28 años, la creadora de contenido paisa ha logrado justamente eso, hacer de su nombre toda una marca, aparte de ser copropietaria del restaurante de comida mexicana que tiene en conjunto con el cantante de música popular, que a su vez es su pareja y papá de su hijo Máximo, también cuenta con su propia marca de cosméticos y cuidado personal; todo esto ha sido por añadidura gracias a su fuente de ingreso principal.

Estos fueron los trabajos de Luisa Fernanda W antes de ser famosa

Al día de hoy, Luisa Fernanda se destaca como mamá, influencer y empresaria. Estudió Comunicación Social en su ciudad Medellín, mientras que tiempo grababa videos caseros, lo que la llevaría a convertirse en una de las pioneras en el país, creando este tipo de contenido en internet.

Recientemente, la creadora de contenido digital contó sobres sus previas experiencias en el mundo laboral varios de sus trabajos.

“Yo empecé desde cero, yo también fui empleada. Antes de emprender y de tener mi negocio, me tocó aprender siendo empleada. Para darme gusto hoy día me toca ahorrar mucho. No crean que esto ha sido fácil, yo también fui empleada y me ha parecido maravilloso. Uno poco a poco va escalando. Hace muchos años trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería” confesó la oriunda de Medellín, que en estos momentos se encuentra a la espera de su segundo bebé con el cantante Pipe Bueno.

Este es el video de Luisa Fernanda W acerca de los trabajos que tuvo antes de ser reconocida: