¡Pero qué ternura! El gesto de Máximo al saber que Luisa Fernanda W está embarazada

Ahora sí que Luisa Fernanda W no podrá ocultar su pancita de embarazada. Instagram @luisafernandaw

Aunque tardó varias semanas en confirmarlo, eso sí, sin dejar de lanzar indirectas, Luisa Fernanda W está en la dulce espera de un segundo bebé. La influencer se convertirá en madre por segunda ocasión junto al cantante Pipe Bueno, que había dicho anteriormente que quería tener más hijos con ella.

Desde las redes sociales, la joven modelo ya vive su maternidad de manera pública y recientemente protagonizó un video con Máximo. El pequeño, que cada día crece más, le hizo un cariñoso gesto que causó ternura en los seguidores. Es como si ya supiera que será hermano mayor.

El tierno gesto de Máximo a su mamá, Luisa Fernanda W

A través de las historias de Instagram, la famosa con más de 17 millones de seguidores dejó ver su abultada pancita y permitió que Máximo interactuara con ella. Lo más gracioso es que el bebé se pasó de cariñoso.

“¿Dónde está el bebé? beso al bebé, dale un beso al bebé”, le decía Luisa Fernanda W a su hijo, quien se acercó hasta la barriga y la lamió.

“Pero un beso, no un lenguetazo”, le corrigió su mamá entre risas, por lo que volvió a acercarse y le estampó un beso. “Ay, gracias, te amo”, le respondió una vez más.

La cuenta @rechsimes, dedicada a la farándula colombiana, obtuvo el registro que se llenó de comentarios. Mira la publicación:

“Positivo para niña”, “divinos”, “hermoso, desde ahora ya ama a su hermanita”, “Máximo es precioso”, “tan bello ese niño”, “qué hermoso, sabe cositas”, “casi le come el ojo a la hermanita” y “ya está dejando claro cuánto la va a amar”, fueron parte de las reacciones que dejaron los usuarios.

Pipe Bueno contó cómo reaccionó ante el nuevo embarazo de Luisa Fernanda W

Desde sus historias de Instagram, los famosos quisieron responder a varias preguntas de los usuarios hace algunos días, como los motivos para haber ocultado la gestación y cómo fue el momento en que sospecharon y supieron que serían padres por segunda vez.

“Yo lo presentía prácticamente, así que no me tomó por sorpresa. De hecho, le decía a ‘Lu’ hazte la prueba. Cuando me dijo ‘me están dando náuseas y mareos’ yo dije: ‘Ya está’”, partió diciendo Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W confesó que sentía miedo de practicarse el test, algo que es normal, hasta que finalmente decidieron hacerla. “Él me dijo: ‘Espérame hasta que llegue de grabar la novela y nos hacemos la prueba juntos’”, reveló la influencer.

Fue allí donde el cantante añadió: “Exacto, en el video está y hasta eché un madrazo, pero una chimba”.

Pero Pipe Bueno y su pareja también ofrecieron las razones para haber ocultado el embarazo durante un tiempo. Según revelaron en el material, lo hicieron por “prudencia”, ya que el inicio de las gestaciones supone algunos riesgos y no quería dar una información que más adelante se conviertiera en trágica.

Sin embargo, hasta el momento todo va muy bien. “Ustedes saben que durante los primeros meses es riesgoso y puede haber pérdidas”, justificó el cantante.