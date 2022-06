Las burlas a Claudia Palacios por comentario clasista que hizo en entrevista con Francia Márquez

Sin duda alguna, los periodistas han mostrado un sesgo bastante fuerte cuando se trata de entrevistar a la electa vicepresidenta Francia Márquez, ya que han sido dos, las ocasiones en las que un periodista lanza una pregunta con una intención bastante clara, el poner por debajo el estatus de la vicepresidenta por su género y su tono de piel.

Durante la entrevista que Francia Márquez tuvo con Noticentro 1 CM&, Claudia Palacios le pregunta si “Usted se va a mudar a la casa vicepresidencial, a una cuadra del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina ‘vivir sabroso’”.

Francia se tomó un par de segundos antes de responder y dice: “Yo no creo que se refiera a tener una casa, gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida y me dan una casa presidencial estoy ‘viviendo sabroso’, estás muy equivocada. Eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde este lugar”, enfatiza.

La vicepresidenta invita a reflexionar a la Palacios y continúa: “Te invito a reflexionar qué significa ‘Vivir Sabroso’ para el pueblo negro, en sus entrañas, dentro de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, a vivir con dignidad, a vivir con garantías, y derechos, entonces cuando me colocas que voy a ‘Vivir Sabroso’ porque voy a vivir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada”, le dijo.

“Vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa. Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi propia casa, y tal vez no con un poco de gente armada, porque eso no es vivir bien, ni es vivir sabroso, estar todos los días con treinta personas armadas, no es que sea sabroso”.

Esto, le ha costado fuertes críticas en contra de la ética periodística de la mujer, y dio por dejar a entrever un sesgo político y racial que parecen tener varios periodistas en este país.

Este es el video de la entrevista en cuestión:

Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivi sin miedo. Entrevista para @CMILANOTICIA #LaNuevaHistoria pic.twitter.com/oIgdh25jxC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022

Intentó defenderse, pero le fue peor

Ante la oleada de comentarios que azotaron las redes sociales de la presentadora, la justificación que dio con respecto a su pregunta fue que para ella ‘no había incurrido en adjetivos clasistas o racistas’, afirmando. “Lo que pensé como un cierre amable se tornó en mal entendido. Creo que se resolvió de inmediato. Ver desde 21′23″. Solo admiración por su historia de vida. En lo periodístico …quizá hay que comprender las prevenciones., afirmó y adjuntó el enlace de la entrevista al final de su mensaje.

Aún así, esto no fue suficiente para quienes le decían que a pesar de que ella no lo viera, todo quedó muy claro para los espectadores.

Este es el mensaje publicado por Claudia Palacios:

Lo que pensé como un cierre amable se tornó en mal entendido. Creo que se resolvió de inmediato. Ver desde 21’23”.

En lo personal, por @FranciaMarquezM solo admiración por su historia de vida.

En lo periodístico…quizá hay que comprender las prevencioneshttps://t.co/6UZPcsiW3X pic.twitter.com/KpC7cRzXgg — Claudia Palacios (@claudiapalacios) June 22, 2022

Las redes no parar de darle ‘palo’ por su inadecuada pregunta

Su pregunta fue tomada de una pésima manera por parte de la opinion publica, y a ojos de muchos dejó salir mucho de su clasismo y racismo interno, ya que la connotación de hacerla ver como una ‘mujer pobre’ que va a aprovecharse de ‘los lujos’ que conlleva el vivir en la casa vicepresidencial dejó muy mal posicionada a la presentadora del noticiero.

“Todos lo vimos. Qué bueno que no lo crea, pero lo que dijo y su intención fueron evidentes. A la próxima le bajamos dos rayas a la beligerancia.”, “Claudia, tu clasismo a pesar de “amable”, sigue siendo clasismo. La aclaración de Francia, a pesar de tener que hacerla, sigue siendo respetuosa. Al pan pan...”, “Subestiman a Francia Márquez y les devuelve su ironía. Tome pa que llevé.”, le respondieron en los comentarios.

Uy qué horror @claudiapalacios. Tiene que tener más criterio al plantear sus preguntas. Además, se debió haber disculpado con @FranciaMarquezM. No hubo malentendido. Ojalá salga fortalecida de este error y se prepare mejor para las entrevistas de los próximos cuatro años. — Carolina Guerrero (@nuncaduermo) June 22, 2022

A Marta Lucía nunca le preguntaron que si estaba contenta porque le iban a dar casita. — Esteban Duperly (@e_duperly) June 22, 2022

Hasta el momento, Claudia Palacios no ha presentado una disculpa pública por su pregunta con intenciones claramente ofensivas en contra de la vicepresidenta electa Francia Márquez.