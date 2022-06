Video: la monumental ‘peinada’ que le pegó Francia Márquez a Claudia Palacios por pregunta clasista

Desde el comienzo de su campaña, Francia Márquez ha tenido que enfrentarse a preguntas malintencionadas del periodismo tradicional. Ya electa, lo ha tenido que hacer el doble y fue monumental la ‘peinada’ que le pegó a Claudia Palacios por una pregunta a todas luces clasista, como juzgan en redes sociales.

Esto pasó, cuando la periodista, ya casi al final de su entrevista, le pregunta de una manera bastante ligera (y sin entender a profundidad el concepto de “Vivir Sabroso” que tanto le han recomendado los internautas en libros y otros recursos) sobre un tema en apariencia liviano.

Palacios le pregunta si “Usted se va a mudar a la casa vicepresidencial, a una cuadra del Palacio de Nariño, o si eso no hace parte de lo que usted denomina ‘vivir sabroso’”.

Francia se toma el tiempo de responder y dice: “Yo no creo que se refiera a tener una casa, gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida y me dan una casa presidencial estoy ‘viviendo sabroso’, estás muy equivocada. Eso es parte del clasismo de este país si lo miras desde este lugar”, enfatiza.

La vicepresidenta invita a reflexionar a Palacios y continúa: “Te invito a reflexionar qué significa ‘Vivir Sabroso’ para el pueblo negro, en sus entrañas, dentro de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, a vivir con dignidad, a vivir con garantías, y derechos, entonces cuando me colocas que voy a ‘Vivir Sabroso’ porque voy a vivir a la casa vicepresidencial, seguramente estás muy equivocada”, le dijo.

“Vivir sabroso es que yo pudiera vivir en mi propia casa. Que tuviera las garantías de seguridad para vivir en mi propia casa, y tal vez no con un poco de gente armada, porque eso no es vivir bien, ni es vivir sabroso, estar todos los días con treinta personas armadas, no es que sea sabroso”.

Medio descolocada, la Palacios le dice que quería aclararle que “entendió mal” sino que era una manera de preguntarle si iba a ocupar la casa vicepresidencial. Francia no cayó en el truco.

“Esa es una pregunta diferente a lo que me planteaste al inicio. Yo no hice esto por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, en mi comunidad. Ojalá hubiera podido seguir en mi territorio tranquila, sembrando la tierra”.

Francia también dice que salió de allí por la violencia que han vivido muchos colombianos. Y que por eso quiso ocupar el poder. Aún no sabe dónde vivirá y lo consultará con su familia, expresa.

Acá, el video de aquella parte de la entrevista.

Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivi sin miedo. Entrevista para @CMILANOTICIA #LaNuevaHistoria pic.twitter.com/oIgdh25jxC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022

Palacios trató de aclarar, pero oscureció

Francia luego puso el video en Twitter, diciendo: “Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivir sin miedo”. Y la gente la felicitó por su respuesta. Así, comenzó a viralizarse la entrevista.

También le puso en otro tuit lo siguiente: “No creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, pues estas muy equivocada, Claudia Palacios”.

No creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy gracias a Dios tengo una casa digna. Entonces si creen que porque soy una mujer empobrecida, porque me dan una casa presidencial, ya estoy viviendo sabroso, pues estas muy equivocada @claudiapalacios. pic.twitter.com/bEnOVG1wtt — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022

Estos fueron los comentarios de algunos internautas:

“Eres grandísima!!! La gente no puede ver más allá de su clasismo, racismo y tampoco paran de actuar como si están en la colonia española”, “Francia Márquez está trapeando con Claudia Palacios en CM& en estos momentos”, “El palazo que le acaba de pegar Francia Márquez a Claudia Palacios por racista y clasista es, cuando menos, hermoso”.

El palazo que le acaba de pegar @FranciaMarquezM a @claudiapalacios por racista y clasista es, cuando menos, hermoso. pic.twitter.com/Otnx6qgw44 — Nicolas Ruiz (@nicolas117_ruiz) June 22, 2022

Claudia Palacios es un asco de persona. Solamente con leer esa columna suya con los embarazos de mujeres venezolanas me di cuenta que sufre de la madre de todas las discriminaciones: el clasismo. Aquí vuelve a demostrarlo. https://t.co/B0kmOyp5Rn — El Vago de los Hilos (@BajaAlcurnia) June 22, 2022

Francia Márquez está trapeando con Claudia Palacios en CM& en estos momentos. — Alejandrapenha🖤🦄 (@arthamisa) June 22, 2022

Monumental la respuesta de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM a @claudiapalacios cuando ella en plena emisión de CM& le preguntó: “¿Y se va a vivir al inmueble que está junto a la Casa de Nariño, para eso de ‘vivir sabroso’?”



Vean😍pic.twitter.com/DlJPKyXDDW — David Rozo (@DonIzquierdo_) June 22, 2022

Racismo y clasismo de @claudiapalacios contra @FranciaMarquezM en CM&.



Verguenza de periodismo — NoMasRCNyCaracol (@nolecreemosaRCN) June 22, 2022

La periodista, ante el hecho, puso lo siguiente: “No, no creo eso, Francia Márquez. Pensé q había quedado claro que ese no fue el sentido de mi pregunta. Me entristece que uses tu red para sacar justamente el segmento de la confusión. Acá, desde 21′23″ está completo”, dijo, poniendo el link de la entrevista y donde reitera que “ese no era el sentido de la pregunta”, al final de la entrevista.

No, no creo eso @FranciaMarquezM .Pensé q había quedado claro q ese no fue el sentido de mi pregunta. Me entristece que uses tu red para sacar justamente el segmento de la confusión. Acá, desde 21’23” está completo: https://t.co/6UZPcsiW3X @CMILANOTICIA https://t.co/eQgMyZXwMv — Claudia Palacios (@claudiapalacios) June 22, 2022

Pero la gente no le creyó. Más cuando ella ya ha tenido un historial de xenofobia, clasismo y aporofobia con su infame columna contra las venezolanas migrantes en El Tiempo, donde les pedía que “pararan de parir” y las culpaba por traer hijos y embarazarse en situación precaria.

Muchos la ven justificándose y no pidiendo disculpas.

“Claudia, su pregunta fue malintencionada, que después se haya acomodado es otra cosa. Si erró lo más normal es reconocer y ahora no posar de víctima o que la sacaron de contexto”, “Hay que saber preguntar sin clasismos naturalizados desde un posible desconocimiento y datearse sobre el tema porque no es un término inventado por Francia es un concepto teorizado”, dicen algunos internautas.