‘Influencer’ colombiana es ‘boleteada’ por chef mexicano al pedirle comida gratis

Hoy en día es muy normal ver como las redes sociales se han convertido en un método de publicidad bastante efectivo e inmediato. Cada vez más son las marcas y compañías que optan por usar esta herramienta para dar a conocer sus servicios y productos.

Con esto, las plataformas digitales se han transformado en una nueva manera de obtener ganancias. A partir de esta forma de pauta es que han surgido los llamados ‘influencers’ y creadores de contenido, quienes además de crear material para redes, también hacen pautas publicitarias a cambio de un intercambio de productos y servicios, o bien, que sean remunerados económicamente por dar su opinión.

Aún así, existen algunos riesgos que se corren al tener esto como su forma de trabajo, y uno de ellos es el creer que todas las compañías y negocios estarán dispuestos a regalar de su inventario solo por ‘publicidad’

Recientemente sucedió una situación bastante divertida en México y que terminó por viralizarse en redes. El reconocido chef Edgar Núñez no solo expuso sino que también ‘boleteó' a la ‘influencer’ colombiana Manuela Gutiérrez, quien le propuso un canje publicitario al cocinero a cambio de dejarla comer gratis en su exclusivo restaurante.

Esto le respondió a quien quiso comer gratis en su establecimiento

El restaurante Sud 777, propiedad de Núñez, es uno de los establecimientos que se encuentra ubicado en el puesto 15 de los ‘Latin America’s 50 Best Restaurants’, así que esta lista le da un renombre gigante al restaurante y lo consagra junto a los mejores sitios gastronómicos en el continente. Por eso, el chef puede darse todo el lujo de rechazar este tipo de propuestas de los ‘influencers’, ya que su negocio no necesita de publicidad.

Sin pena alguna, el cocinero publicó un mensaje en su cuenta personal de Twitter con un pantallazo del mensaje que le envió la ‘creadora de contenido’, con la propuesta que esta le hizo: “Y en mi gustada sección; ‘gorrones internacionales’ les dejo a Manuela”, escribió.

En la conversación, se puede ver lo que le dice la ‘influencer’ al chef: “Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram, a cambio de comida”, a lo que el cocinero le respondió burlándose de ella.

El cocinero afirmó que ‘es muy común que le lleguen este tipo de propuestas’ a sus mensajes directos en las redes sociales, y además contó que se asombró que la ‘influencer’ tuviese menos seguidores que él. “Me sorprende que no me haya pedido que fuera por ella al aeropuerto. No sabía que tragar gratis era trabajar”, afirmó.

Este es el mensaje con el que el chef se burla de la creadora de contenido por pedirle comida gratis:

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Muchos se burlaron de la vergüenza que le hizo pasar el cocinero a Manuela

Varios se sumaron a las burlas contra la mujer, donde la tildaron de ‘vividora’ y le dijeron que mejor ‘buscara un trabajo real y dejara de pedir todo gratis’.

“Afortunadamente hay personas «famosas» o conocidas que son conscientes de recomendar un lugar PAGANDO su consumo, porque los salarios de chefs, meseros, cocineros, limpieza, valet parking, etc., no se pagan con menciones; el trabajo se paga con dinero, punto.”, “Esos mal llamados influencers ya todo lo quieren de a gratis”, o también “La mendicidad como “trabajo” del nuevo milenio”, han escrito varios en redes, apoyando la respuesta del chef.