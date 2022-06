Qué quebrada ni qué nada: Epa Colombia les regaló plata a varios vendedores ambulantes

Epa Colombia no está en quiebra. No fue por esa razón que contrató a Yeferson Cossio, por ejemplo, para su negocio. Y si bien no cae bien a muchos, sí que hace bastantes obras de caridad.

Esto lo hizo, por ejemplo, con unos vendedores ambulantes hace poco.

Ella ya había tenido estos gestos con varios desplazados en pandemia, por lo que se ganó el aprecio del país, así como con una vendedora de Bon Ice, entre otros gestos. Que si bien han sido criticados por ex amigos como ‘La Barbie’ Colombiana, por su falta de autenticidad, siguen siendo virales.

‘La Barbie’ la criticó por darle sólo doscientos mil pesos a Doña Gloria, por ejemplo, y que da show solo cuando la graban. Y este fue el que hizo otra vez.

Dio dinero a los vendedores ambulantes

En Bogotá salió de esquina en esquina a ayudar a los vendedores ambulantes.

Esto, con su arriendo, ya que muchos ni llegan al mínimo para tener condiciones dignas de vivienda.

Ella se les acercó a los puestos y les preguntó por el arriendo mensual. Y le decían: ella sólo contaba lso billetes.

Epa Colombia regaló arriendo a vendedores ambulantes. pic.twitter.com/LIkUxZUtkT — CoquitaCuquitaPanecita (@LuzHAmaya) June 19, 2022

Ellos no lo podían creer. Si bien algunos no la reconocieron, la abrazaron por esta labor.

Eso sí, genuina o no, como dicen sus ex amigos, es seguro que las vidas de estas personas cambiaron. Justo tal y como a sus empleados, ya que no pedía la experiencia que suele frenar a muchos en las búsquedas de empleo. Y así ha constituido una enorme empresa con varios puntos de distribución en el país y por eso es que, a pesar de sus enormes escándalos y excentricidades, sigue siendo querida, seguida y sobre todo, sus productos muy consumidos.

Claro, a pesar de que se dude de su calidad, cosa que ella ha desmentido.