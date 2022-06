¿Quebró? Epa Colombia aclara si pagarle la publicidad a Yeferson Cossio dejó mal su empresa

Tras la inhabilitación de sus cuentas de Instagram donde destacaba sus productos de keratinas, Epa Colombia se vio obligada a expandir las estrategias de venta. Por tal motivo, decidió pagarle a Yeferson Cossio por una publicidad que sigue dando vuelta en redes sociales.

Como era de esperarse, miles de usuarios ya se están preguntando cuánto tuvo que pagarle al influencer por ayudarle en la promoción de las keratinas. Además, también están consultando si tras bajarse ese billete su empresa quedó tocada económicamente.

Y es que ha sido el propio Yeferson Cossio quien ha revelado las estratosféricas cifras que gana a costa de publicidad y monetización de las redes sociales, por lo que a Epa Colombia no le debió salir tan barata la vuelta. Sin embargo, ninguno de los famosos ha querido revelar la cifra.

Epa Colombia aclara el estatus de su empresa de keratinas tras pagar publicidad de Cossio

Desde sus historias de Instagram, la influencer que realmente se llama Daneidy Barrera interactuó con sus seguidores y les contó una noticia que opacó el tema del dinero y la publicidad.

“Están diciendo que me quebré y un poco de cosas. No amiga, antes te quería decir lo siguiente”, partió diciendo Epa Colombia para dejar claro que su empresa se mantiene estable, a pesar de que en Instagram no le esté yendo tan bien por los bloqueos.

“Me voy a meter en todos los centros comerciales de Colombia y te voy a dar trabajo. Así no tengas experiencia te voy a dar la oportunidad de yo tener una burbuja en un centro comercial para que tú trabajes. Te dejo el inventario, la facturación y vendes keratinas”, contó la joven famosa.

“Eso es un lavado duro”, “se juntaron los que son”, “ese producto no me gustó, no es hate. Me duró máximo un mes”, “está quebrada desde que le pagó a Cossio”, “me parece que el que está quebrado es Cossio”, “puras estrategias de marketing” y “ojalá no permitan que vengas, porque esos productos son tumba pelo”, fueron parte de las reacciones.

La fan que dice estar “obesionada” por Yeferson Cossio

Al parecer, a Yef no le faltan las admiradoras. En las últimas horas compartió en sus redes sociales un video que le dedicó una fan... ¿Le dará una oportunidad?

A través de sus historias en Instagram, Yeferson Cossio compartió un tiktok de la usuaria @mariana_cardenas01, quien usó la canción Contigo, de Kevin Roldán, para expresarle sus sentimientos al antioqueño.

“Estoy obsesionado contigo, te necesito aquí conmigo”, dice el extracto de la letra que insertó en el video, con un par de fotografías de ella y una del influencer en una piscina. Este tipo de videos puede ser común, pero lo impresionante es que él mismo lo compartió, lo que quiere decir que tal vez le llamó la atención.