‘Guiso corroncho’: destrozan pinta de ‘votante promedio’ de Rodolfo Hernández

La contienda por la presidencia de la República cada vez se hace más fuerte, y los ataques en redes entre bandos políticos no cesan.

En esta ocasión, se ha viralizado una fotografía de un presunto promotor de la campaña del cuestionado candidato político Rodolfo Hernández, y las risas y ganas no han faltado para burlarse y ‘destrozar’ el aspecto del hombre.

En la imagen se puede apreciar a un hombre con ropa evidentemente muy ajustada a su talla, lo que hace que luzca bastante mal, y al punto de que lo tildan de ‘ser un tamal mal envuelto’ y de señalar que sus partes íntimas ‘se van a quedar sin oxígeno’.

Esta es la foto de la persona con una pinta no acorde a su talla, que está siendo despedazada en redes sociales:

Dicen que todos los votantes básicos de Hernández lucen así

Varios internautas tomaron como base el apretado aspecto del hombre en la fotografía, para generalizar que todos los que apoyan y votarán por el candidato acusado de corrupción por el caso ‘Vitalogic’, se visten de esta manera, iniciando por el propio mensaje del tweet: “Cualquiera menos Petro”.

“Empresario preocupado, apretando para que no gane Petro”, “Que clase de Javeriana, los Andes o ser tu propio jefe eres.”, “Se puso los pantalones del hermanito menor.” entre otros, son la clase de comentarios que se pueden encontrar al respecto.

Incluso, un usuario de Twitter comparó el contexto con el de Wilton de Farias, periodista del Canal Caracol quien también sometido a todo tipo de chistes por la misma situación, mientras cumplía con su deber como reportero durante las primeras elecciones del pasado 29 de mayo.

Wilton de Farias, periodista de Noticias Caracol, también pasó por algo similar

Durante la jornada electoral del 29 de mayo, se hizo viral el video de un reportero del Canal Caracol, su nombre es Winton de Farias, y el ajuste que la camisa usada por el presentador para reportear este crucial acto cívico terminó costándole duras críticas que le llovieron gracias a su apariencia.

Para su infortunio, la pieza se veía demasiado ajustada en su cuerpo, como si fuese una prenda de una talla mucho más pequeña en comparación a lo que su contextura corporal necesita. Debido a esto, las redes sociales lo compararon con el logo de ‘Michelin’.

Este es el comentario donde comparan al sujeto de la imagen con el presentador de Noticias Caracol: